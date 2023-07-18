Відповідь може бути миттєвою. Екстремальний репортаж з передової

На Донеччині не стихає вогонь ворожої артилерії, але наші воїни дають росіянам впевнену відсіч. Екіпаж БМП Шурика вирушає на полювання. Один удар, і ціль уражено. Час повертатись на позиції, бо відповідь може бути миттєвою.

Ситуація на східному фронті незмінно напружена. Близько опівночі російські війська обстріляли Краматорськ та Костянтинівку. І якщо останній внаслідок атаки минувся лише пошкодженням будинків, то в Костянтинівці є постраждалі, зруйновано будинки та потрощено автомобілі.

На український Нью-Йорк було здійснено кілька авіанальотів, і лише дивом ніхто не постраждав. Але наші військові розповідають, що попри все, ворог втратив тут ініціативу.

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— Активність противника, якщо оцінювати у порівнянні з періодом найгарячіших боїв за Бахмут, очевидно знизились, тому що вони втратили і потенціал, і ініціативу.

Зараз є значне просування наших сил, певні елементи контрнаступу, — розповідає військовослужбовець 80-ї ОДШБр Ярослав.

Хлопці з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка вибиває росармійців з-під Бахмута, вимушені працювати і вдень, і вночі. Вони проводять ефективну контрбатарейну боротьбу, адже ворог не обмежений у ресурсі й фактично безперестанку накриває артилерійським вогнем позиції наших сил оборони.

Тож репортери полишають позиції, аби зайвий раз не наражати себе та армійців на небезпеку. Артилеристи отримують чергову ціль та їдуть робити ворогові смерть.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як російські окупанти обстріляли Лиман з реактивних систем залпового вогню.

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