Ответ может быть мгновенным. Экстремальный репортаж с передовой

В Донецкой области не стихает огонь вражеской артиллерии, но наши воины дают россиянам уверенный отпор. Экипаж БМП Шурика отправляется на охоту. Один удар, и цель поражена. Пора возвращаться на позиции, потому что ответ может быть мгновенным.

Ситуация на восточном фронте постоянно напряженная. Около полуночи российские войска обстреляли Краматорск и Константиновку. И если в последней в результате атаки обошлось лишь повреждением домов, то в Константиновке есть пострадавшие, разрушены дома и разбиты автомобили.

На украинский Нью-Йорк было совершено несколько авианалетов, и только чудом никто не пострадал. Но наши военные рассказывают, что, несмотря ни на что, враг потерял здесь инициативу.

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— Активность противника, если оценивать по сравнению с периодом самых горячих боев за Бахмут, очевидно снизилась, потому что они потеряли и потенциал, и инициативу.

Сейчас есть значительное продвижение наших сил, определенные элементы контрнаступления, — рассказывает военнослужащий 80 ОДШБр Ярослав.

Ребята из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, выбивающей росармейцев из-под Бахмута, вынуждены работать и днем, и ночью. Они проводят эффективную контрбатарейную борьбу, ведь враг не ограничен в ресурсе и фактически непрестанно накрывает артиллерийским огнем позиции наших сил обороны.

Поэтому репортеры покидают позиции, чтобы лишний раз не подвергать себя и армейцев опасности. Артиллеристы получают очередную цель и едут делать врагу смерть.

Напомним, ранее мы рассказывали, как российские оккупанты обстреляли Лиман из реактивных систем залпового огня.

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