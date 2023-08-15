Все, как на настоящем поле боя! Бойцы батальона Волки Да Винчи провели тренировку для добровольцев

Обороняться, штурмовать позиции, сбивать вражеские вертолеты и танки. В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям.

Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута и зачищали от врага окрестности Хромового, а ныне держат оборону на Купянском направлении, где недавно отбросили врага на несколько километров.

Последние минуты инструктажа и эти бойцы займут оборону. Как правильно защищаться от врага, им рассказывает Роман. За его плечами АТО, ООС, бои за Авдеевку и Светлодарскую дугу.

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На этой тренировке все добровольцы. Но чуть ли не каждые выходные эти ребята с помощью страйкбола учатся элементарному: стрелять, обороняться и атаковать. Перед этим у них было несколько дней теорий, а теперь — практика.

Здесь все, как на настоящем поле боя. Стреляют, взрываются гранаты, есть условно погибшие и раненые. Не работает только артиллерия и не летают коптеры. Но организаторы учений убеждают, даже этого достаточно, чтобы хоть немного представить, как десантируются бойцы, атакуют и зачищают окопы.

Вместо тяжелой бронетехники здесь используют обычные автомобили. А вот уничтожить вражеский танк или самолет ребята могут из настоящего оружия. Правда, немного модифицированного. Противотанковые и противоракетные комплексы подпаливают российскую технику виртуально.

Но самое главное в этих учениях — не только овладение оружием и ведением боя, но прежде всего психологическая и моральная подготовка. На несколько часов эти ребята забывают о своей гражданской жизни и превращаются в единый организм. Потому что именно от слаженности зависит успех любой операции.

Напомним, ранее мы рассказывали чувственную историю украинского защитника, больше всего боявшегося не иметь возможности рисовать после ранения.

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