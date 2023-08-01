Продає лохину і волонтерить. Історія ветерана АТО, що віднайшов себе у фермерстві

На Волині ветеран АТО вирощує лохину. Справа стала для чоловіка не лише джерелом заробітку, а й способом розради від проблем та тяжких думок. Чоловік брав участь у бойових діях ще у 2014 році, та через тяжкі поранення повернувся до мирного життя. І вирішив спробувати себе у садівництві.

Віктор на війну потрапив під час першої хвилі мобілізації. Наші східні рубежі боронив три місяці, поки не отримав тяжкі поранення. Згодом — інвалідність та непридатність до військової служби. Після повернення додому Віктора було не впізнати, розповідає його мама.

Що робити далі та як годувати сім’ю Віктору довелося добряче помізкувати. Врешті вирішив займатися садівництвом. Із землею допомогли батьки.

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Чоловіка зацікавила лохина, масово вирощувати яку на Волині тоді тільки починали. Спочатку посадив декілька кущів біля будинку, а коли врожай сподобався — засадив саджанцями всю плантацію.

Ягода, каже чоловік, не надто примхлива, але любить кислий ґрунт, в міру води та не дружить із зіллям. У саду працює вся родина.

Нині в сезон збору урожаю працюють зранку й до пізнього вечора. Але попри важкий труд, Віктор запевняє, що лише тут може відволіктися від тяжких думок та насправді відпочити.

Я цим живу просто, я сюди приїжджаю, навіть якщо в мене є якісь проблеми. Навіть коли у 2022 році нас трусили — нападе-ненападе — я тут обрізкою займався, і воно трохи думки збивало, — розповідає фермер.

Частину вторгованих коштів з продажу ягід Віктор віддає волонтерам, які закуповують нашим захисникам усе необхідне. Бо й сам не з чуток знає, якою ціною вони виборюють нашу перемогу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали дивовижну історію про вражаючу щедрість фермера із Закарпаття.

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