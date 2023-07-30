У свої 102 роки наближає Україну до перемоги! Історія найстаршої волонтерки, що пережила Другу світову

25 кікімор для снайперів на фронт передала Любов Ярош з доньками. Волонтерці 102 роки. Пані Любов пережила колективізацію, Голодомор, німецьку окупацію й тяжку працю в колгоспі. Та попри поважний вік, відпочивати не хоче, а навпаки, сподівається докластися до перемоги.

Пані Любов запрошує на подвір’я. Проводить у затінок біля хати. Пояснює: діти збили цей курінь з брезенту для святкування уродин.

Зараз же пані Любов готується святкувати 103 роки. Народилася 1920 року. Попри поважний вік, відпочивати не хоче. Допомагає донькам робити сітки й кікімори для снайперів.

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Слабо чує, недобачає. Але розум чіпкий і пальці спритні. Бабуся за лічені хвилини розбирає шмат мішковини на нитки. Поки готує матеріал, доньки Галина й Валентина в’яжуть.

Російсько-українська війна вже друга на віку пані Любові. Дівчиною пережила німецьку окупацію.

Дитиною бачила, як батьків розкуркулили — більшовики забрали з двору худобу і реманент, а далі присилували до праці в колгоспі. Та це не врятувало родину як і сусідів від голоду. У 13 років Люба дивом вижила.

Ще ж був 1933 рік. Липу, листя, кропиву парили, варили, руки в мене попухляні були, ноги попухляні. Тяжко, але якось вижила, — розповідає волонтерка Любов Ярош.

У пані Любові четверо дітей, семеро онуків. Троє з них нині на фронті. Попри тугу, бабуся бере шматки тканини й тремтячими пальцями витягує нитки. Вже наполовину готова 26-а кікімора для фронту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як відновлюються деокуповані Козаровичі.

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