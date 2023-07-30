В свои 102 года приближает Украину к победе! История самой старшей волонтерши, пережившей Вторую мировую

25 кикимор для снайперов на фронт передала Любовь Ярош с дочками. Бабушке-волонтеру 102 года. Любовь пережила коллективизацию, Голодомор, немецкую оккупацию и тяжелый труд в колхозе. Но несмотря на почтенный возраст, отдыхать не хочет, а наоборот, надеется приложиться к победе.

Любовь приглашает во двор. Проводит в тень возле дома. Объясняет: дети сколотили этот шалаш из брезента для празднования именин.

Сейчас же Любовь готовится праздновать 103 года. Родилась в 1920 году. Несмотря на почтенный возраст, отдыхать не хочет. Помогает дочкам делать сетки и кикиморы для снайперов.

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Слабо слышит, плоховато видит. Но ум цепкий и пальцы ловкие. Бабушка за считанные минуты разбирает кусок мешковины на нити. Пока готовит материал, дочери Галина и Валентина вяжут.

Российско-украинская война уже вторая на памяти Любови. Еще девушкой она пережила немецкую оккупацию.

Ребенком видела, как родителей раскулачили — большевики забрали со двора скот и инвентарь, а затем склонили к работе в колхозе. Но это не спасло семью, как и соседей, от голода. В 13 лет Люба чудом выжила.

Был 1933 год. Липу, листья, крапиву парили, варили, руки у меня распухли, ноги распухли. Тяжело, но как-то выжила, — рассказывает Любовь.

У нее четверо детей, семеро внуков. Трое из них сейчас на фронте. Несмотря на тоску, бабушка берет куски ткани и дрожащими пальцами вытягивает нити. Уже наполовину готова 26-ая кикимора для фронта.

Напомним, ранее мы говорили о том, как восстанавливаются деоккупированные Козаровичи.

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