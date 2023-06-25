Люди

Безкоштовна черешня для усіх охочих, але є умова! Вражаюча щедрість фермера із Закарпаття

Світлана Ковбиця 25 Червня 2023, 18:30

Більше відео
0:04:05
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини
Наймолодші рятувальники в регіоні, але мають чималий досвід! Історія братів-близнюків про службу в ДСНС
0:04:36
Юрій Гончаренко
Серце чує, пальці — грають: історія чоловіка, пораненого в Бахмуті, який зцілює музикою
0:03:09
Олексій Суровцев
Бородата котомамуля: актор Олексій Суровцев відкрив ветлікарню для важкохворих тварин
0:08:40
Як працюють снайпери Президентської бригади: тактика, що вводить росіян в оману
На розуміння того, що працює снайпер, може знадобитися кілька днів — як наші військові збивають росіян з пантелику
Дивитись більше

Останні відео
0:11:52
Запорізька АЕС

План теракту повністю розроблений та схвалений: Буданов про можливість підриву Запорізької АЕС росіянами
0:03:10
Фермер Микола Петрунь роздає черешню
Безкоштовна черешня для усіх охочих, але є умова! Вражаюча щедрість фермера із Закарпаття
0:04:05
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини
Наймолодші рятувальники в регіоні, але мають чималий досвід! Історія братів-близнюків про службу в ДСНС
0:04:36
Юрій Гончаренко
Серце чує, пальці — грають: історія чоловіка, пораненого в Бахмуті, який зцілює музикою
карта бойових дій 25 червня 2023
Наступ на кількох напрямках одночасно: карта бойових дій 25 червня і ситуація на фронті
0:03:09
Олексій Суровцев
Бородата котомамуля: актор Олексій Суровцев відкрив ветлікарню для важкохворих тварин
0:08:40
Як працюють снайпери Президентської бригади: тактика, що вводить росіян в оману
На розуміння того, що працює снайпер, може знадобитися кілька днів — як наші військові збивають росіян з пантелику
0:04:38
Павло Мисько: історія порятунку хлопця, у якого чотири рази зупинялося серце
Чотири рази зупинялося серце, але він вижив! Неймовірна історія порятунку 16-річного хлопця після страшної ДТП
0:05:32
Ринок Землі в Україні
55 тисяч гривень за гектар! Як змінився ринок землі в Україні за час війни
0:04:23
Як фермери вирощують овочі та фрукти під час війни
Херсонські кавуни на Закарпатті! Як фермери змогли переорієнтувати свої господарства
Більше відео
Запорізька АЕС
Читати далі
План теракту повністю розроблений та схвалений: Буданов про можливість підриву Запорізької АЕС росіянами
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини
Читати далі
Наймолодші рятувальники в регіоні, але мають чималий досвід! Історія братів-близнюків про службу в ДСНС

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь