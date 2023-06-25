Безкоштовна черешня для усіх охочих, але є умова! Вражаюча щедрість фермера із Закарпаття

На Закарпатті збирають черешню. Урожай продають на ринках і в супермаркетах та везуть вітамінну ягоду по всій Україні. Фермер Микола Петрунь відкрив свій черешневий сад у селі Часлівці для усіх охочих. Тут черешні трьох сортів — великі, смачні, соковиті. Закарпатці рвуть черешні не лише собі, а й військовим.

На Закарпатті цьогоріч щедрий урожай черешні — дерева вродили рясно, гілки із плодами аж гнуться до землі. Фермер Микола Петрунь вирощує три сорти черешень. Свій сад у Селі Часлівці відкрив для всіх охочих. Людей прийшло багато — їсти ягід можна скільки влізе, заплатити треба лише за те, що беруть додому.

По черешню приходять цілими сім’ями. Відвідувачі запевняють, у саду ягоди найсмачніші, бо свіжі, щойно з дерева. Закарпатці збирають черешню не лише для себе, а й для військових. Жанна Таран хоче відправити вітамінні плоди хлопцям курсантам у Запоріжжя та на Київщину.

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Щоб вони теж скуштували, бо у них немає зараз такої можливості. Вони дуже радіють і дуже чекають. Ми відсилали їм нашу полуницю, суницю, — розповідає жителька Ужгорода Жанна Таран.

Черешня зібрана власноруч у саду коштує вп’ятеро дешевше ніж у магазині. Кілограм — від 40 до 60 гривень, залежно від сорту. Цьому саду 8 років. На початку липня тут дозріють абрикоси, потім персики та сливи. Їх теж можна буде збирати самостійно.

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