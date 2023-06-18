Люди

Ця родина не лише взяла під опіку 5 дітей, але і волонтерять для фронту всім селом

Людмила Цимбалюк 18 Червня 2023, 21:00

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