Ця родина не лише взяла під опіку 5 дітей, але і волонтерять для фронту всім селом

Українці не стомлюються працювати на перемогу і дивувати, хоч і маленькими, але дуже важливими подвигами. Родина Москаленків із невеличкого села на Вінниччині не тільки взяла під опіку п’ятьох дітей, а ще й зуміла організувати у своїй оселі справжній волонтерський штаб. До пів сотні жінок печуть, ліплять, смажать для наших захисників різноманітні смаколики. Для них не шкодують ані власних грошей, ані сил. Працьовита родина та односельці не зупиняються, адже готові допомагати армії, допоки останній окупант не залишить нашу землю.

Назар та Арон з батьком відповідальні за тушківку. Хлопці з великої багатодітної родини Москаленків, яка взяла під опіку п’ятьох дітей — усі разом працюють у справжньому кулінарному батальйоні.

Ідею такого кулінарного волонтерського штабу підтримали всі односельці — протягом дня тут може працювати одночасно до півсотні господинь. Вони приносять із собою продукти та гроші.

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Все село приносить, люди самі на добровільних, як то кажуть, засадах. Все самі зносять, а щось купляємо. Ходили колядувати ми, і наколядували майже 60 тисяч і всі їх пустили на продукти, — розповідає волонтерка Олена Наумова.

У селі Широка Гребля, де живе 2000 людей, майже кожен другий чоловік захищає Україну від ворога, тож жінки готують як для своїх рідних. Вже понад рік не припиняють свою роботу, але втому не відчувають. Скільки передали військовим навіть не порахувати, кажуть, тонни страв. Забезпечуватимуть бійців домашнім допоки Україна не переможе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як врятовані собаки з Херсонщини знаходять господарів.

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