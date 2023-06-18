800 кілометрів до нових родин! Врятовані собаки з Херсонщини знаходять господарів

Урятованих із Херсона тварин волонтери доправили до Івано-Франківська. Для порятунку чотирилапих прикарпатці об’єдналися настільки, що розібрали їх за два дні.

Кішечки чи собаки, маленькі чи великі, породисті чи дворняги — дім знайшли всім. Читай у нашому матеріалі, як врятовані собаки з Херсонщини шукають дім.

Врятовані собаки з Херсонщини шукають дім: як допомогти

Війна травмує не лише людей, а й домашніх улюбленців. Франківський притулок Дім Сірка за час війни із зони бойових дій, а нині ще й підтоплення, врятував майже чотири сотні хвостиків: одних вивозили з-під обстрілів, інших — покинули господарі.

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Тут знайшли прихисток чимало чотирилапих. Є собака, якого привів військовий, бо поїхав на передову. Вони брудні, голодні та перелякані. Лише з Миколаєва ці собаки їхали 800 кілометрів, майже сотню з Херсона, де їх врятували від загибелі.

Більшість собак дуже виснажені, вони не йдуть на контакт. У двох мікроавтобусах волонтери з Івано-Франківська вивезли 30 собак та котів. Частину тварин люди розібрали дорогою, херсонських тварин просили доправити у сусідні області.

Люди шалено хочуть тварин, вони хочуть допомагати, пропонують гроші, корми, лотки, — каже волонтерка Леся Галас.

Евакуйованих тварин люди готові забирати навіть за кордон. Цей притулок лише за перші місяці повномасштабної війни прихистив 350 собак. З врятованих тоді залишилося 20, решту забрали прикарпатці.

Через пережите і стрес деякі собаки досі не підпускають до себе людей. Щоб вони знову змогли довірити своє життя людям, треба чимало терпіння та любові. У притулку живе й собака, якого привів військовий, перед тим як піти на війну. Господар досі не повернувся.

Багато тварин осиротіло, власниця притулку каже, що останні дні дуже багато запитів на тварин, але хочеться, щоб їх завжди було багато, а не тільки тоді, коли стається велике горе.

Раніше ми розповідали про притулки Києва та області, звідки можна взяти тварин.

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