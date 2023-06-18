Lifestyle

800 кілометрів до нових родин! Врятовані собаки з Херсонщини знаходять господарів

Ірина Тимчишин 18 Червня 2023, 07:00
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