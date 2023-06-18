800 километров до новых семей! Спасенные собаки из Херсона находят хозяев

Спасенных из Херсона животных волонтеры доставили в Ивано-Франковск. Для спасения четырёхлапых прикарпатцы объединились настолько, что разобрали их за два дня.

Кошечки или собаки, маленькие или большие, породистые или дворняги — дом нашли всем. Читай в нашем материале, как спасенные собаки из Херсона ищут дом.

Спасенные собаки из Херсона ищут дом: как помочь

Война травмирует не только людей, но и домашних питомцев. Ивано-Франковский приют Дім Сірка за время войны из зоны боевых действий, а ныне еще и подтопления, спас почти четыреста хвостиков: одних вывозили из-под обстрелов, других — бросили хозяева.

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Здесь нашли убежище немало четырёхлапых. Есть собака, которую привел военный, потому что поехал на передовую. Они грязные, голодные и испуганные. Только из Николаева эти собаки ехали 800 километров, почти сотню из Херсона, где они были спасены от гибели.

Большинство собак очень истощены, они не идут на контакт. В двух микроавтобусах волонтеры из Ивано-Франковска вывезли 30 собак и кошек. Часть животных люди разобрали по дороге, херсонских животных просили доставить в соседние области.

Люди безумно хотят животных, они хотят помогать, предлагают деньги, корма, лотки, — говорит волонтер Леся Галас.

Эвакуированных животных люди готовы забирать даже за границу. Этот приют только за первые месяцы полномасштабной войны забрал 350 собак. Из спасенных тогда осталось 20, остальных забрали прикарпатцы.

Из-за пережитого и стресса некоторые собаки до сих пор не подпускают к себе людей. Чтобы они снова смогли доверить свою жизнь людям, нужно немало терпения и любви. В приюте живет и собака, которую привел военный, перед тем как пойти на войну. Хозяин до сих пор не вернулся.

Многие животные осиротели, владелица приюта говорит, что в последние дни очень много запросов на животных, но хочется, чтобы их всегда было много, а не только тогда, когда происходит большое горе.

Раньше мы рассказывали о приютах Киева и области, откуда можно взять животных.

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