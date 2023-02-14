Они тоже пострадали от войны! Приюты в Киеве и области: как им помочь и где взять себе животное

Диана Просяник, практикант сайта 14 февраля 2023, 09:00
собаки
Фото: Unsplash

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Они тоже пострадали от войны! Приюты в Киеве и области: как им помочь и где взять себе животное
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