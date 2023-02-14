Они тоже пострадали от войны! Приюты в Киеве и области: как им помочь и где взять себе животное

С началом полномасштабного вторжения многие потеряли свои дома или были вынуждены покинуть их. Но страдают не только люди.

Речь о братьях наших меньших — животных. Многие из них оказались на улице из-за войны по разным причинам: владельцы бросили, не удалось забрать во время эвакуации, хозяева погибли или потеряли жилье и еще много всего.

Но это не меняет последствий — домашние любимцы остаются бездомными.

Сейчас также смотрят

Некоторых из них удалось забрать в приюты. Но условия там далеко не самые лучшие. Приюты для животных также страдают от недостатка финансирования, мест, пищи и других проблем.

Поэтому, если ты думаешь над тем, чтобы взять котика или собачку, настоятельно советуем брать животное именно из приюта.

Приюты столицы и Киевской области, из которых можно взять животных, собрало издание Наш Киев.

Приют находится по адресу: улица Мира, 2, село Федоровка Вышгородского района.

Сириус — это самый большой приют для животных в Украине, существующий уже 23 года. Приют занимается стерилизацией кошек и собак, помогает им найти своего хозяина, а также оказывает помощь в стерилизации малообеспеченным семьям Киева и ближайших к столице населенных пунктов области.

Сейчас в приюте Сириус проживает около 3000 собак и кошек, — отмечают на сайте приюта.

Помощь приюту

Если ты не можешь взять животное из приюта, но хочешь помочь — приют предлагает стать куратором одного из жителей и финансировать его.

Также приют постоянно нуждается в финансовой поддержке. На сайте есть возможность сделать благотворительный взнос и поддержать животных в приюте однократно или ежемесячно.

Приют находится в городе Гостомель Бучанского района по улице Свято-Покровская, 213.

Как и Сириус, приют был создан в 2000 году. Его владельцами является одна семья, построившая приют на месте старого коровника. До 2021 года приют находился при Киевском обществе защиты животных, а сейчас функционирует как юридически самостоятельная организация.

В свое время пришлось даже заложить собственную квартиру, чтобы своевременно выкупить помещение, — рассказывают владельцы Гостомельского приюта.

Сейчас на содержании приюта находится около 700 животных. Все они стерилизованы и ухожены.

Если ты хочешь стать хозяином одного из котиков или собачек, надо отнестись к этому с максимальной ответственностью.

Но если у тебя нет возможности приютить животное или ты еще не уверен(-а) в своем решении — на сайте есть возможность стать патроном или опекуном животного и финансировать его содержание.

Помощь приюту

Сейчас приют нуждается в финансовой помощи на содержание котиков и собачек, а также на восстановление разрушенных войной помещений.

Приют находится в Киеве в 16-м павильоне ВДНХ.

Это временный приют для кошек и собак, который был открыт в начале войны.

Его создали при совместном участии волонтерских организаций, КГГА и Киевской городской больницы ветпомощи. Каждый желающий может посетить приют Выставочный центр на ВДНХ и стать хозяином котика или собачки.

Животное новому владельцу отдают только после собеседования и подписания договора, когда убедятся, что оно будет иметь достойные условия проживания.

Приют Выставочный центр не принимает денежную помощь и не просит помочь вещами или едой для жителей. Но его всегда можно посетить, чтобы провести время и погулять с животными.

Этот приют занимается содержанием собак и кошек и поиском новых владельцев для питомцев.

Он начал свою работу еще в 2012 году, и за это время свой дом нашли около 1000 собак и 900 кошек. Более того, более 2000 животных были спасены и прооперированы.

Сейчас новых хозяев ищут для более 170 питомцев приюта.

Также приют запустил социальный проект Wow Big Walk. Его цель: обучение людей базовым правилам содержания и воспитания животных, подготовиться к адаптации и познакомиться поближе с животными. В то же время коты и собаки получают внимание и имеют возможность социализироваться и проводить время с людьми.

Помощь приюту

В добрые руки постоянно нуждаются в помощи. Это можно сделать деньгами, товарами, материалами, продуктами для животных, любыми вещами для ухода и лечения животных и кормом. К тому же приют предоставляет возможность стать опекуном для собаки или кошки.

Приют находится в селе Фасовая Бучанского района на базе общественной организации Зооцентр Ковчег. Владелица приюта построила его за собственные средства.

По состоянию на сейчас в приюте проживают около 1000 животных. И это не только котики и собачки. Среди питомцев есть лошади, козы, волки и енотовидные собаки.

Из приюта Бест Френдс можно взять на адаптацию котика или собачку. Чтобы это сделать, нужно: заполнить анкету на сайте, связаться с владельцами приюта через социальные сети или посетить его лично. Из приюта животное отдают на условиях заключения сделки и после разговора с владельцем.

Помощь приюту

Сейчас приют находится в очень затруднительном положении и нуждается в помощи в любом виде. Российские обстрелы весной 2022 вызвали пожар в вольерах. В результате чего некоторые помещения были полностью уничтожены, а животные погибли.

После освобождения севера Украины от российских оккупантов часть помещений и вольеров уже удалось восстановить с помощью благотворителей. Но работы осталось еще немало.

Это первый приют для животных, который был создан в 1997 году. Находится он по адресу Пироговский шлях, 186, город Киев. SOS открыли на месте живодерни, закрытия которой добились защитники животных будущего приюта.

Сейчас в стенах приюта проживают более 1300 питомцев. Многие коты и собаки попадают в приют больными и искалеченными. В местной ветклинике их лечат, выхаживают и стерилизуют.

Если ты хочешь стать хозяином для одного из питомцев приюта SOS, стоит предварительно связаться с владельцами и уточнить детали все детали через социальные сети или по телефону.

Помощь приюту

Главная потребность центра — деньги. Приют нуждается в финансовой помощи на содержание животных, ремонт и другие расходы. Лишними не будут корма для собак и кошек, игрушки, старые миски, кастрюли, ведра, баки и т. п.

Это небольшой приют, главная цель которого — помочь найти семью для кошек и собак, которые из-за разных обстоятельств остались без хозяев и оказались на улице.

Каждое животное в заведении обследуют, стерилизуют, социализируют и удерживают, пока не найдут семью. Всего здесь временно проживают несколько десятков кошек и собак.

Помощь приюту

Сейчас приют, как и все остальные, больше всего нуждается в финансовой поддержке для содержания питомцев. Также всегда нужны корма для кошек и собак, ветеринарные препараты, товары для животных и т.п.

К тому же приют Gaia регулярно нуждается в помощи от волонтеров, смотрителей животных, фотографов, владельцев авто и просто желающих помочь.

Оздоровительный центр и приют Возрождение был создан в 2011 году и находится на базе БФ Возрождение в селе Деремезна Обуховского района Киевской области по адресу улица Гагарина, 14.

Здесь находят временный дом животные, пострадавшие от различных обстоятельств. Но это не просто приют для животных. Волонтеры центра занимаются просветительской работой с людьми, участвуют в создании службы учета животных, медицинского кабинета, контролируют численность животных и еще немало всего.

Сейчас в приюте находится около 250 подопечных. Потенциальные хозяева могут связаться с владельцами приюта через социальные сети и узнать актуальную информацию о животных, которые ищут дом.

Кроме того, ветеринарную помощь могут получить не только питомцы центра, но и все, кто обращается в Возрождение.

Помощь центру

Центр нуждается в финансовой помощи в любом размере. Она необходима для содержания животных, ремонта, еды и т.п. Кроме денежной помощи нужны корма для кошек и собак. Также здесь очень нужны рабочие руки для того, чтобы строить или чинить вольеры и проводить другие ремонтные работы.

Ранее мы рассказывали о правилах перевозки животных за границу.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!