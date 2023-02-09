Перелом, ожоги или отравления: как оказать первую помощь животному в чрезвычайной ситуации

Животные страдают от войны так же, как и люди. Они тоже травмируются, гибнут, боятся взрывов. Они могут помогать нашим военным и спасать жизнь. Многие животные остаются в зонах боевых действий или прифронтовых населенных пунктах и страдают от голода и погодных условий. И даже домашние животные нуждаются в помощи после обстрелов.

Поэтому нужно знать, как спасти жизнь любимцу в опасных ситуациях. Эксперты Всеукраинского гуманистического движения UAnimals и межфракционного объединения Гуманная страна рассказали для LIGA.Life, какую нужно иметь аптечку для животных и как помочь им при ранении.

Аптечка для животных: необходимое содержание

У каждого дома должна быть аптечка и базовое лекарство, которое может сбить температуру, помочь при вирусных болезнях и т.д. Но лекарство для людей может не подойти для животных. Поэтому нужно иметь аптечку для домашних питомцев. Она должна содержать:

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ножницы;

пинцет;

марлевый бинт;

самофиксирующийся бинт или жгут;

набор одноразовых шприцов (маленькие инсулиновые шприцы — 1 мл, большие — 2 мл);

электронный термометр;

защитные ботинки (на случай ранения лап);

линейка, карандаш или любой другой небольшой ровный предмет для наложения шины;

оксид цинка (для остановки кровотечения при небольших ранениях);

средства для дезинфекции (хлоргексидин, перекись водорода и т.п.);

активированный уголь или другие сорбенты;

успокаивающие средства;

обезболивающие препараты;

антигистаминные препараты (устраняют отеки и раздражение дыхательных путей, кожи, желудка, мускулатуры, сердечно-сосудистой системы);

мазь Левомеколь;

спазмолитик (угнетает мышечные спазмы);

антидоты от отравления (витамин B6, витамин К1).

Когда животное получило травму или заболело, обязательно нужно обратиться к ветеринару. Если нет возможности поехать в клинику, нужно связаться по телефону или онлайн. Эксперт сможет оценить состояние животного и проконсультировать, что делать.

Как помочь животному при переломе

В первую очередь нужно остановить кровотечение. В этом может помочь оксид цинка. Далее нужно обработать рану дезинфектором, например перекисью водорода. Наложить на место перелома самофиксирующийся бинт или жгут.

Также на животное нужно надеть защитные ботинки, чтобы оно могло ходить целыми лапами.

Переломанную конечность нужно зафиксировать любым небольшим ровным предметом (карандашом, линейкой и т.п.) и наложить шину. При необходимости дать животному обезболивающее и успокаивающее препараты.

Как помочь животному при ожоге

Сначала нужно устранить источник ожога: потушить огонь или сбить его с животного. Если тебе не удается это сделать, позаботься о самых уязвимых частях тела животного: лапы, глаза, уши и нос.

Место ожога нужно промывать холодной водой в течение пяти минут. После этого наложить компресс со льдом. Шерсть в месте ожога лучше срезать, а на рану наложить стерильную повязку.

Нельзя использовать вату или другие материалы с ворсинками. Это усложнит процесс заживления.

Как помочь животному при переохлаждении

Если домашний питомец вялый и отказывается от еды, это может быть первым симптомом переохлаждения. Тогда нужно следить за температурой в помещении, чтобы она была не менее 20 °C.

Животное нужно согреть безопасным способом — укрыть его одеялом или электроодеялом. Можно использовать бутылку или грелку с теплой водой. А маленьких домашних животных (грызунов, рептилий) можно согреть собственным телом. Для этого замотай ее маленьким полотенцем и положи за пазуху.

Как помочь животному при отравлении

Если ты заметил(-а) у животного сонливость, нарушение координации, слюноотделение, пену изо рта, вой, потерю сознания, оно могло отравиться. В этом случае лучше не медлить и отвезти его к ветеринару.

Если такой возможности нет, нужно в мышцу задней лапы ввести витамин В6 (в пропорции 0,5 мл на 1 кг веса животного). Не надо насильно заставлять животное есть или вызывать рвоту, это только усугубит его самочувствие.

При сильном отравлении симптомы могут ухудшаться. Появляется вялость, потеря аппетита, судороги, дрожь, одышка, температура повышается до 40 °С, тогда лучше в течение 30 минут обратиться в ветеринарную клинику. В этом случае также может помочь витамин К1. Его нужно уколоть под кожу животного в области холки из расчета 2,5–5 мг на 1 кг веса.

Как помочь животному при эпилепсии

Эпилепсия у животного может начаться после контузии. Тогда надо обезопасить животное, чтобы оно не ударилось о стену или что-нибудь острое. Не надо сунуть ему пальцы в рот, потому что может укусить. Язык животного, как у человека, в таких случаях не западет.

Симптомы эпилептического приступа: животное упало на бок, а из его рта течет слюна или вырываются рвотные массы.

Если у животного началась эпилепсия, его нужно как можно быстрее отвезти к врачу. Если приступ длится долго или повторно, спасет животное укол антиконвульсанта. Его могут сделать только ветеринары. Когда эпилептический приступ пройдет, зафиксируй его продолжительность и при необходимости успокой животное.

Многие выехали за границу. Если ты тоже планируешь это сделать, не забудь о домашнем любимце. Ранее мы рассказывали о правилах перевозки животных за границу.

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