Животным тоже сложно: как ухаживать за собакой без света — советы кинолога

Собаки — одни из самых распространенных домашних любимцев в Украине. Маленькие и большие, пушистые и не очень — выбор огромен.

За каждым животным нужен тщательный уход, как за маленьким ребенком. И собаки не исключение.

Регулярные отключения света даются непросто владельцам братьев наших меньших. В связи с этим кинолог и блогер Аляска рассказала как жить с собаками без света.

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Еда

Хозяевам нужно позаботиться о запасе еды и воды для себя и домашних животных. В текущих реалиях лучше запастись продуктами хотя бы на несколько дней.

Вещи, которые могут понадобиться владельцам и собакам

При отключениях света владельцам четвероногих друзей могут понадобиться:

Рефлективная одежда.

Рефлективные вставки, нити на одежде или на амуниции для собак.

Намордник.

Налобные фонарики.

Если ты приобрел(-а) своему любимцу светодиодный ошейник — не используй ни в коем случае режим мерцания. Это очень раздражает глаза собаки.

Я на самом деле советую посмотреть в сторону брелка или наклейки на шлейку с фонариком и цеплять его в зону подальше от собачьей морды и глаз, — рассказывает кинолог.

Намордник

С намордником гораздо спокойнее гулять владельцу с собакой. Также это профилактика нежелательного подбора предметов или пищи с земли, что можно элементарно не увидеть при отсутствии света.

Я надеваю намордник на свою собаку, потому что она нервничает в замкнутом пространстве, а темный коридор и лестница в отеле, где куча других собак и людей, — это стресс для нее и для меня, — рассказывает Аляска.

Владелица добавляет, что наличие намордника в такие минуты помогает ей не нервничать, а спокойный человек рядом с собакой — это очень важное условие спокойной прогулки.

Сколько должна длиться прогулка

Если во время прогулки ты замечаешь, что собака нервничает, волнуется, боится или стрессует, то время прогулки лучше сократить. Выбирай максимально удобные условия для любимца.

Абсолютно нормально вечером выйти на прогулку только в туалет и быстренько вернуться домой. Но в таком случае можно сбалансировать нагрузку на собаку, сделав утреннюю или дневную прогулку длиннее.

Поводок

В темное время лучше ограничиться прогулками с собаками на поводках. Так будет спокойнее и тебе, и твоему любимцу, и владельцам других собак.

Как позаботиться о собаке дома и без света

У немалого количества людей пропадает отопление на время отключений света. Поэтому необходимо позаботиться не только о своем тепле, но и о домашнем любимце. Таким, например, может стать шерстяной плед.

Будь осторожным со свечами. Не оставляй без присмотра свечу, к которой может достать твоя собака.

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