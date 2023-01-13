Тваринам також складно: як доглядати за собакою без світла — поради кінолога

Собаки — одні з найрозповсюдженіших домашніх улюбленців в Україні. Маленькі й великі, пухнасті та не дуже — вибір величезний.

За кожною тваринкою потрібен ретельний догляд, як за малою дитиною. І собаки не виняток.

Регулярні відключення світла даються непросто власникам братів наших менших. У зв’язку з цим кінологиня та блогерка Аляска розповіла, як доглядати за собаками без світла.

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Їжа

Господарям потрібно подбати про запас їжі та води для себе та домашніх тваринок. У поточних реаліях краще запастися продуктами хоча б на кілька днів.

Речі, які можуть знадобитися власникам та собакам

При відключеннях світла власникам чотирилапих друзів можуть знадобитися:

Рефлективний одяг.

Рефлективні вставки, нитки на одягу чи на амуніції для собак.

Намордник.

Налобні ліхтарики.

Якщо ти придбав(-ла) своєму улюбленцю світлодіодний нашийник — не використовуй в жодному разі режим мерехтіння. Це дуже подразнює очі собаки.

Я насправді раджу подивитися в бік брелка чи наліпки на шлею з ліхтариком та чіпляти його в зону подалі від собачої морди та очей, — розповідає кінологиня.

Намордник

З намордником набагато спокійніше гуляти власнику з собакою. Також це профілактика небажаного підбору предметів чи їжі з землі, що можна елементарно не побачити за відсутності світла.

Я одягаю намордник на свою собаку, бо вона нервує в замкнутому просторі, а темний коридор та сходи в готелі, де купа інших собак та людей, — це стрес для неї та для мене, — розповідає Аляска.

Власниця додає, що наявність намордника в такі хвилини допомогає їй не нервувати, а спокійна людина поряд з собакою — це дуже важлива умова спокійної прогулянки.

Скільки має тривати прогулянка

Якщо під час прогулянки ти помічаєш, що собака нервує, хвилюється, боїться чи стресує, то час прогулянки краще скоротити. Вибирай максимально зручні умови для улюбленця.

Абсолютно нормально ввечері вийти на прогулянку лише в туалет і швиденько повернутися додому. Але в такому разі можна збалансувати навантаження на собаку, зробивши ранкову чи денну прогулянку довшою.

Повідець

У темну пору краще обмежитися прогулянками з собаками на повідцях. Так буде спокійніше і тобі, і твоєму улюбленцю, і власникам інших собак.

Як подбати про собаку вдома і без світла

У багатьох людей зникає опалення на час відключень світла. Тому необхідно подбати про тепло не лише своє, а й домашнього улюбленця. Таким, для прикладу, може стати вовняний плед.

Пильнуй зі свічками. Не залишай без нагляду свічку, до якої може дістати собака.

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