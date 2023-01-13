Тваринам також складно: як доглядати за собакою без світла — поради кінолога

Собаки — одні з найрозповсюдженіших домашніх улюбленців в Україні. Маленькі й великі, пухнасті та не дуже — вибір величезний.
За кожною тваринкою потрібен ретельний догляд, як за малою дитиною. І собаки не виняток.
Регулярні відключення світла даються непросто власникам братів наших менших. У зв’язку з цим кінологиня та блогерка Аляска розповіла, як доглядати за собаками без світла.
Господарям потрібно подбати про запас їжі та води для себе та домашніх тваринок. У поточних реаліях краще запастися продуктами хоча б на кілька днів.
При відключеннях світла власникам чотирилапих друзів можуть знадобитися:
Якщо ти придбав(-ла) своєму улюбленцю світлодіодний нашийник — не використовуй в жодному разі режим мерехтіння. Це дуже подразнює очі собаки.
Я насправді раджу подивитися в бік брелка чи наліпки на шлею з ліхтариком та чіпляти його в зону подалі від собачої морди та очей, — розповідає кінологиня.
Я насправді раджу подивитися в бік брелка чи наліпки на шлею з ліхтариком та чіпляти його в зону подалі від собачої морди та очей, — розповідає кінологиня.
З намордником набагато спокійніше гуляти власнику з собакою. Також це профілактика небажаного підбору предметів чи їжі з землі, що можна елементарно не побачити за відсутності світла.
Я одягаю намордник на свою собаку, бо вона нервує в замкнутому просторі, а темний коридор та сходи в готелі, де купа інших собак та людей, — це стрес для неї та для мене, — розповідає Аляска.
Я одягаю намордник на свою собаку, бо вона нервує в замкнутому просторі, а темний коридор та сходи в готелі, де купа інших собак та людей, — це стрес для неї та для мене, — розповідає Аляска.
Власниця додає, що наявність намордника в такі хвилини допомогає їй не нервувати, а спокійна людина поряд з собакою — це дуже важлива умова спокійної прогулянки.
Якщо під час прогулянки ти помічаєш, що собака нервує, хвилюється, боїться чи стресує, то час прогулянки краще скоротити. Вибирай максимально зручні умови для улюбленця.
Фото: Unsplash
Абсолютно нормально ввечері вийти на прогулянку лише в туалет і швиденько повернутися додому. Але в такому разі можна збалансувати навантаження на собаку, зробивши ранкову чи денну прогулянку довшою.
У темну пору краще обмежитися прогулянками з собаками на повідцях. Так буде спокійніше і тобі, і твоєму улюбленцю, і власникам інших собак.
У багатьох людей зникає опалення на час відключень світла. Тому необхідно подбати про тепло не лише своє, а й домашнього улюбленця. Таким, для прикладу, може стати вовняний плед.
Пильнуй зі свічками. Не залишай без нагляду свічку, до якої може дістати собака.
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