Перелом, опіки чи отруєння: як надати першу допомогу тварині у надзвичайній ситуації

Тварини страждають від війни так само, як і люди. Вони теж зазнають травм, гинуть, бояться вибухів. Вони можуть допомагати нашим військовим та рятувати життя. Багато тварин залишається у зонах бойових дій чи прифронтових населених пунктах та страждають від голоду і погодних умов. Та навіть домашні тварини потребують допомоги після обстрілів.

Тому треба знати, як врятувати життя улюбленцю у небезпечні ситуації. Експерти Всеукраїнського гуманістичного руху UAnimals та міжфракційного об’єднання Гуманна країна розповіли для LIGA.Life, яку треба мати аптечку для тварин та як допомогти їм при пораненні.

Аптечка для тварин: необхідний вміст

У кожного вдома має бути аптечка та базові ліки, які можуть збити температуру, допомогти при вірусних хворобах тощо. Але людські ліки можуть не підійти для тварин. Тому треба мати аптечку для домашніх улюбленців. Вона має містити:

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ножиці;

пінцет;

марлевий бинт;

самофіксувальний бинт або джгут;

набір одноразових шприців (маленькі інсулінові шприці — 1 мл, великі — 2 мл);

електронний термометр;

захисні черевики (на випадок поранення лап);

лінійка, олівець або будь-який інший невеликий рівний предмет для накладання шини;

оксид цинку (для зупинення кровотечі у разі невеликих поранень);

засоби для дезінфекції (хлоргексидин, перекис водню тощо);

активоване вугілля чи інші сорбенти;

заспокійливі засоби;

знеболювальні препарати;

антигістамінні препарати (усувають набряки та подразнення дихальних шляхів, шкіри, шлунку, мускулатури, серцево-судинної системи);

мазь Левомеколь;

спазмолітик (пригнічує м’язові спазми);

антидоти від отруєння (вітамін B6, вітамін К1).

Коли тварина отримала травму чи захворіла, обов’язково треба звернутися до ветеринара. Якщо немає змоги поїхати у клініку, треба зв’язатися телефоном чи онлайн. Експерт зможе оцінити стан тварини та проконсультувати, що робити.

Як допомогти тварині при переломі

Насамперед треба зупинити кровотечу. Цьому може допомогти оксид цинку. Далі треба обробити рану дезінфектором, наприклад, перекисом водню. Накласти на місце перелому самофіксувальний бинт чи джгут.

Також на тварину треба надягнути захисні черевики, щоб вона могла ходити цілими лапами.

Переламану кінцівку треба зафіксувати будь-яким невеликим рівним предметом (олівцем, лінійкою тощо) та накласти шину. За необхідності дати тварині знеболювальний та заспокійливий препарати.

Як допомогти тварині при опіку

Спершу треба усунути джерело опіку: загасити вогонь або збити його з тварини. Якщо тобі не вдається це зробити, подбай про найвразливіші частини тіла тварини: лапи, очі, вуха та ніс.

Місце опіку треба промивати холодною водою протягом п’яти хвилин. Після цього накласти компрес із льодом. Шерсть у місці опіку краще зрізати, а на рану накласти стерильну пов’язку.

Не можна використовувати вату чи інші матеріали з ворсинками. Це ускладнить процес загоєння.

Як допомогти тварині при переохолодженні

Якщо домашній улюбленець в’ялий та відмовляється від їжі, це може бути першими симптомами переохолодження. Тоді треба стежити за температурою у приміщенні, щоб вона була не менше ніж 20 °C.

Тварину треба зігріти у безпечний спосіб — вкрити її ковдрою чи електроковдрою. Можна використати пляшки чи грілку з теплою водою. А маленьких домашніх тварин (гризунів, рептилій тощо) можна зігріти власним тілом. Для цього замотай її у маленький рушник та поклади за пазуху.

Як допомогти тварині при отруєнні

Якщо ти помітив(-ла) у тварини сонливість, порушення координації, слиновиділення, піну з рота, виття, втрату свідомості, вона могла отруїтися. У цьому разі краще не зволікати та відвезти її до ветеринара.

Якщо такої змоги немає, треба у м’яз задньої лапи ввести вітамін В6 (у пропорції 0,5 мл на 1 кг ваги тварини). Не треба насильно змушувати тварину їсти чи викликати блювоту, це лише погіршить її самопочуття.

У разі сильного отруєння симптоми можуть погіршуватися. З’являється млявість, втрата апетиту, судоми, тремтіння, задишка, температура підвищується до 40 °С, тоді краще протягом 30 хвилин звернутися до ветеринарної клініки. У цьому разі також може допомогти вітамін К1. Його потрібно вколоти під шкіру тварини в зоні холки з розрахунку 2,5–5 мг на 1 кг ваги.

Як допомогти тварині при епілепсії

Епілепсія у тварини може початися після контузії. Тоді треба убезпечити тварину, щоб вона не вдарилася об стіну чи щось гостре. Не треба сунути їй пальці до рота, бо може вкусити. Язик тварини, як у людини, у таких випадках не западе.

Симптоми епілептичного нападу: тварина впала на бік, з її рота тече слина чи вириваються блювотні маси.

Якщо у тварини почалася епілепсія, її треба якнайшвидше відвезти до лікаря. Якщо напад триває довго чи повторно, врятує тварину укол антиконвульсанту. Його можуть зробити лише ветеринари. Коли епілептичний напад мине, зафіксуй його тривалість та за необхідності заспокой тварину.

Багато людей виїхали за кордон. Якщо ти теж плануєш це зробити, не забудь про домашнього улюбленця. Раніше ми розповідали про правила перевезення тварин за кордон.

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