Перелом, опіки чи отруєння: як надати першу допомогу тварині у надзвичайній ситуації

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Лютого 2023, 16:00
Перша допомога тварині при переломі, опіках та інших ситуаціях
Фото: Pexels

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