Хочу підтримати хвостиків без опіки: як допомогти тваринам у притулках та на вулиці

Хвостики — твоя мрія, яку зараз не можеш здійснити? Або просто співчуваєш безпритульним котикам та собачкам? Тоді допомагай на відстані й роби свій внесок в їхнє життя.

Є багато ініціатив, які дають можливість допомагати безпритульним тваринам. Це і дистанційна опіка, і фінансування притулків, і безпосередня допомога просто неба. Про них Вікна-новини розкажуть детальніше.

Опіка над твариною дистанційно: пет-перентство онлайн

Обирай хвостика і підтримуй його фінансово щомісяця. Ти не лише даватимеш гроші, а матимеш змогу бачити результати своєї допомоги.

Наприклад, благодійний фонд Happy Paw пропонує можливість вибрати хвостика з притулку на сайті й щомісяця допомагати йому мати повну мисочку їжі.

На ці кошти фонд закуповує корм та надсилає тобі звіти, фото і привіти від вихованця. Для цього треба зайти у відповідний розділ сайту та вибрати хвостика.

Потім у профілі тварини натисни на кнопку Взяти під опіку й оплати рахунок. Фонд передасть корм та інші необхідні речі.

Вартість опіки становить:

для котика — 600 гривень на місяць;

для песика — від 700 до 1900 гривень.

Опікуни отримуватимуть фото та відео зі своїм вихованцем та зможуть навідати тваринку в притулку. Також тобі надсилатимуть “пухнасті листи” від твого кота чи собаки.

Таку ж можливість пропонує Гостомельський притулок. Вартість опіки — від 1500 гривень на місяць. Ці гроші покривають корм, ветеринарну допомогу й обробку від паразитів.

Одноразова допомога притулкам і благодійним фондам

Кожен притулок має реквізити карток, особові рахунки та банки для збору коштів. Якщо постійна опіка тобі не по кишені, зроби одноразовий донат на будь-яку суму.

Знайди будь-який притулок та надішли їм фінансову допомогу. Або, якщо не знаєш жодного притулку, зроби донат на користь благодійних фондів. Наприклад, зоозахисна організація UAnimals має постійну банку для пожертв на порятунок тварин.

Принеси допомогу у притулок особисто

Якщо у твоєму місті є притулки для тварин, можеш завітати й поцікавитися, у чому вони мають потребу. Зазвичай їм потрібен корм та інша їжа, а ще вода, ліки, засоби гігієни, посуд, іграшки тощо.

Зателефонуй або спитай особисто про потреби, збери допомогу і принеси до притулку.

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Допомагай тим, хто поруч

У кожного з нас під під’їздом є один або навіть кілька котиків. Також нерідко можна зустріти собак. Вони хочуть їсти й пити, а деяким потрібна обробка від бліх та інших шкідників.

Якщо хочеш допомогти, не проходь повз. Придбай корм та принеси води у будь-якій тарі, постав на те місце, де бачиш тварин найчастіше. Якщо є потреба, надай медичну допомогу: купи в аптеці засіб від бліх чи для інших потреб.

Якщо тварина сильно хвора або травмована, звернись до зоозахисних організацій і поцікався, чи можуть вони забрати тваринку на лікування.

Також облаштуй місце для ночівлі, наприклад, розстеливши ковдру чи поклавши лежанку. Це прості дії, які можна зробити тут і зараз, та які залучають тебе до безпосередньої допомоги тваринам.

Нагадаємо, що нещодавно від російських прильотів загинула улюблениця Гостомельського притулку.

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