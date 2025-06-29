Стиль життя

Хочу підтримати хвостиків без опіки: як допомогти тваринам у притулках та на вулиці

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Червня 2025, 17:00
Хочу підтримати хвостиків без опіки: як допомогти тваринам у притулках та на вулиці
Фото Unsplash

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