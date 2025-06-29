Хочу поддержать хвостиков без опеки: как помочь животным в приютах и ​​на улице

Фото Unsplash Хвостики — твоя мечта, которую сейчас не можешь осуществить? Или просто сочувствуешь бездомным котикам и собачкам? Тогда помогай на расстоянии и вноси свой вклад в их жизнь. Есть много инициатив, которые позволяют помогать беспризорным животным. Это и дистанционная опека, и финансирование приютов, и непосредственная помощь под открытым небом. О них Вікна-новини расскажут поподробнее. Опека над животным дистанционно: пет-перентство онлайн Выбирай хвостика и поддерживай его финансово ежемесячно. Ты не только будешь давать деньги, но и будешь иметь возможность видеть результаты своей помощи.К примеру, благотворительный фонд Happy Paw предлагает возможность выбрать хвостика из приюта на сайте и ежемесячно помогать ему иметь полную мисочку еды. На эти средства фонд закупает корм и посылает тебе отчеты, фото и приветы от питомца. Для этого нужно зайти в соответствующий раздел сайта и выбрать хвостик. Затем в профиле животного нажми на кнопку Взять под опеку и оплати счет. Фонд передаст корм и другие необходимые вещи. Стоимость опеки составляет: для котика — 600 гривен в месяц; для собачки — от 700 до 1900 гривен. Unsplash Попечители получат фото и видео со своим питомцем и смогут посетить животное в приюте. Также тебе будут посылать “пушистые” письма от твоего кота или собаки. Такую же возможность предлагает Гостомельский приют. Стоимость опеки — от 1500 гривен в месяц. Эти деньги покрывают корм, ветеринарную помощь и обработку паразитов. Читать по теме Приюты и война: как спасают жизни тысячам хвостиков и может ли государство облегчить ситуацию Как можно помочь хвостикам и в какой ситуации приюты? Рассказали в материале. Единовременная помощь приютам и благотворительным фондам Каждый приют имеет реквизиты карт, личные счета и банки для сбора средств. Если постоянная опека тебе не по карману, сделай одноразовый донат на любую сумму. Найди любой приют и пришли им финансовую помощь. Или, если не знаешь ни одного убежища, сделай донат в пользу благотворительных фондов. К примеру, зоозащитная организация UAnimals имеет постоянную банку для пожертвований на спасение животных. Unsplash Принеси помощь в приют лично Если в твоем городе есть приюты для животных, можешь посетить и поинтересоваться, в чем они нуждаются. Обычно им нужен корм и другая еда, а еще вода, лекарства, средства гигиены, посуда, игрушки и т.д. Позвони или спроси лично о нуждах, собери помощь и принеси в приют. Unsplash Читать по теме Усатый друг в пару кликов: Київ Цифровий запустил сервис адопции бездомных животных Как взять животное из приюта через приложение? Помогай тем, кто рядом У каждого из нас под подъездом есть один или даже несколько котиков. Также часто можно встретить собак. Они хотят есть и пить, а некоторым нужна обработка от блох и других вредителей. Если хочешь помочь, не проходи мимо. Купи корм и принеси воды в любой таре, поставь на то место, где видишь животных чаще всего. Если есть потребность, оказывай медицинскую помощь: купи в аптеке средство от блох или для других нужд. Unsplash Если животное сильно болеет или травмировано, обратитесь в зоозащитные организации и поинтересуйтесь, могут ли они забрать животное на лечение. Также устрой место для ночевки, например, расстелив одеяло или положив лежанку. Это простые действия, которые можно сделать здесь и сейчас, и которые привлекают тебя к непосредственной помощи животным. Напомним, что недавно от российских прилетов погибла любимица Гостомельского приюта. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Животные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter