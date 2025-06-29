Стиль жизни

Хочу поддержать хвостиков без опеки: как помочь животным в приютах и ​​на улице

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 июня 2025, 17:00
Хочу поддержать хвостиков без опеки: как помочь животным в приютах и ​​на улице
Фото Unsplash

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