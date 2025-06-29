Хочу поддержать хвостиков без опеки: как помочь животным в приютах и ​​на улице

Хвостики — твоя мечта, которую сейчас не можешь осуществить? Или просто сочувствуешь бездомным котикам и собачкам? Тогда помогай на расстоянии и вноси свой вклад в их жизнь.

Есть много инициатив, которые позволяют помогать беспризорным животным. Это и дистанционная опека, и финансирование приютов, и непосредственная помощь под открытым небом. О них Вікна-новини расскажут поподробнее.

Опека над животным дистанционно: пет-перентство онлайн

Выбирай хвостика и поддерживай его финансово ежемесячно. Ты не только будешь давать деньги, но и будешь иметь возможность видеть результаты своей помощи.

К примеру, благотворительный фонд Happy Paw предлагает возможность выбрать хвостика из приюта на сайте и ежемесячно помогать ему иметь полную мисочку еды.

На эти средства фонд закупает корм и посылает тебе отчеты, фото и приветы от питомца. Для этого нужно зайти в соответствующий раздел сайта и выбрать хвостик.

Затем в профиле животного нажми на кнопку Взять под опеку и оплати счет. Фонд передаст корм и другие необходимые вещи.

Стоимость опеки составляет:

для котика — 600 гривен в месяц;

для собачки — от 700 до 1900 гривен.

Попечители получат фото и видео со своим питомцем и смогут посетить животное в приюте. Также тебе будут посылать “пушистые” письма от твоего кота или собаки.

Такую же возможность предлагает Гостомельский приют. Стоимость опеки — от 1500 гривен в месяц. Эти деньги покрывают корм, ветеринарную помощь и обработку паразитов.

Единовременная помощь приютам и благотворительным фондам

Каждый приют имеет реквизиты карт, личные счета и банки для сбора средств. Если постоянная опека тебе не по карману, сделай одноразовый донат на любую сумму.

Найди любой приют и пришли им финансовую помощь. Или, если не знаешь ни одного убежища, сделай донат в пользу благотворительных фондов. К примеру, зоозащитная организация UAnimals имеет постоянную банку для пожертвований на спасение животных.

Принеси помощь в приют лично

Если в твоем городе есть приюты для животных, можешь посетить и поинтересоваться, в чем они нуждаются. Обычно им нужен корм и другая еда, а еще вода, лекарства, средства гигиены, посуда, игрушки и т.д.

Позвони или спроси лично о нуждах, собери помощь и принеси в приют.

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Помогай тем, кто рядом

У каждого из нас под подъездом есть один или даже несколько котиков. Также часто можно встретить собак. Они хотят есть и пить, а некоторым нужна обработка от блох и других вредителей.

Если хочешь помочь, не проходи мимо. Купи корм и принеси воды в любой таре, поставь на то место, где видишь животных чаще всего. Если есть потребность, оказывай медицинскую помощь: купи в аптеке средство от блох или для других нужд.

Если животное сильно болеет или травмировано, обратитесь в зоозащитные организации и поинтересуйтесь, могут ли они забрать животное на лечение.

Также устрой место для ночевки, например, расстелив одеяло или положив лежанку. Это простые действия, которые можно сделать здесь и сейчас, и которые привлекают тебя к непосредственной помощи животным.

Напомним, что недавно от российских прилетов погибла любимица Гостомельского приюта.

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