Собачье сердце не выдержало: любимица приюта умерла от страха во время атаки РФ

Очередная массированная атака на Киевскую область привела к трагической гибели животного в приюте Gostomel Shelter.

Собака по кличке Голди не выдержала ужаса взрывов: она испугалась, потеряла сознание и, к сожалению, больше не проснулась.

Это событие стало ещё одним болезненным напоминанием о том, что война наносит вред не только людям, но и беззащитным животным.

Во время масштабных взрывов животные пугаются так же как люди. У большинства наших питомцев своя непростая история – кого-то мы нашли выброшенным на улице, кто-то страдал от жестокого обращения, некоторые имеют тяжёлые травмы. Мы лечим и кормим животных, но от войны защитить не можем, — говорит управляющая Gostomel Shelter, Мария Вронская

Животные – невидимые жертвы войны

После атак агрессора на украинские города, мы часто видим фото и видео разрушений, но редко задумываемся о том, как война влияет на животных.

Постоянные воздушные тревоги и взрывы могут быть смертельными для четвероногих.

Случай с Голди не единичный

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Из-за постоянного страха и нервного перенапряжения животные болеют, теряют аппетит и погибают, не имея никаких физических повреждений.

Команда и волонтёры Gostomel Shelter призывают украинцев помнить о животных, которые ещё не нашли свой дом.

Если у тебя есть возможность, подари приют кому-то из них, обеспечив заботу, защиту и тепло.

Если же взять животное домой не получается, поддержи приют донатом: даже небольшой вклад поможет тем, кто не может попросить о помощи словами.

Твоя поддержка жизненно необходима этим беззащитным созданиям.

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