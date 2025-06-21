Історії Розповіді

Собаче серце не витримало: улюблениця притулку померла від страху під час атаки РФ

Марія Дзюба, редакторка сайту 21 Червня 2025, 17:00
Собаче серце не витримало: улюблениця притулку померла від страху під час атаки РФ

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