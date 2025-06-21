Собаче серце не витримало: улюблениця притулку померла від страху під час атаки РФ

Чергова масована атака на Київщину призвела до трагічної загибелі тварини у притулку Gostomel Shelter.

Собака, на ім’я Голді не витримала жаху вибухів: вона злякалася, втратила свідомість і, на жаль, більше не прокинулася.

Смерть Голді: чому серце тварини не витримало

Ця жахлива подія стала ще одним болючим свідоцтвом про те, що війна завдає шкоди не лише людям, а й беззахисним тваринам.

Під час масштабних вибухів тварини лякаються, як люди. Більшість наших вихованців мають свою непросту історію – когось ми знайшли викинутим на вулиці, хтось страждав від жорстокого поводження, деякі мають важкі травми. Ми лікуємо та годуємо тварин, але від війни захистити не можемо, — каже керуюча Gostomel Shelter, Марія Вронська.

Тварини – невидимі жертви війни

Після атак агресора на українські міста, ми часто бачимо фото та відео руйнувань, але рідко замислюємося про вплив війни на тварин.

Постійні повітряні тривоги та вибухи можуть бути смертельними для чотирилапих. Випадок з Голді не поодинокий.

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Через постійний страх і нервове перенапруження тварини хворіють, втрачають апетит і гинуть, не маючи жодних фізичних ушкоджень.

Команда та волонтери Gostomel Shelter закликають українців пам’ятати про тварин, які ще не знайшли свій дім.

Якщо у тебе є можливість, подаруй притулок комусь із них, забезпечивши турботу, захист і тепло.

Якщо ж взяти тварину додому не виходить, підтримай притулок донатом: навіть невеликий внесок допоможе тим, хто не може попросити про допомогу словами.

Твоя підтримка життєво необхідна цим беззахисним створінням.

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