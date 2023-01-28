З домашнім улюбленцем за кордон: правила перевезення тварин у Європу

Збираєшся за кордон, але немає з ким залишити домашнього улюбленця? Не біда! Бери його з собою і разом підкорюйте нові країни.

Та які правила ввезення тварин у ЄС? Ще навесні 2022 року, після початку повномасштабної війни, для ввезення домашніх тварин не потрібно було жодних вимог до супровідних документів. Проте з літа правила змінились.

Які правила перевезення тварин за кордон

Документ, який підтверджує, що тварина має чинний паспорт Європейського зразка

Паспорт видається державними ветеринарними закладами та підтверджує встановлення мікрочипа та проведення вакцинації.

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Паспорт заповнюють українською та англійською мовами. Даний документ діє до кінця життя домашнього улюбленця.

Тварина має бути чипована.

Мікрочип — це електронний пристрій, що вводиться під шкіру домашнього улюбленця. Її розмір 2х12 мм.

Чип містить індивідуальний 15-значний код, за яким можна впізнати тварину, а також основну інформацію: порода, країна походження, кличка, щеплення, забарвлення, ім’я господаря та контактний номер телефону.

Дані мікрочипа мають збігатися з наданими документами та перебувати в електронній базі. Штрих-код чипа повинен бути вклеєний у ветеринарний паспорт.

Чипування необхідно провести до вакцинації від сказу або одночасно з нею.

Документ, що підтверджує наявність щеплення від сказу

Базова вакцинація проти сказу проводиться у віці 12 тижнів.

Можна вакцинувати тварин і до цього, але з обов’язковою ревакцинацією у віці 12 тижнів та не раніше, ніж через 2 тижні після первинної.

Повторне щеплення потрібно робити кожні 3 роки.

А у ветпаспорті домашнього улюбленця мають бути зроблені відповідні відмітки, які необхідно засвідчити підписом лікаря та печаткою клініки.

Щеплення проти сказу потрібно робити не раніше, ніж за 30 діб до дати отримання ветеринарного свідоцтва.

Актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу

Необхідно здати аналіз в лабораторії, що підтвердить наявність антитіл до збудника сказу у домашньої тварини. Якщо титр антитіл менший за встановлену норму — необхідно провести повторне щеплення проти сказу.

Варто пам’ятати, що даний тест можна проводити лише через 30 днів після дати останнього щеплення від сказу.

Тепер ти знаєш правила перевезення тварин за кордон та які документи потрібно мати при плануванні подорожі. Раніше ми розповідали, про аналоги лікарських засобів, які можна купити у Польщі

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