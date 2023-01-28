С домашним любимцем за границу: правила ввоза животных в Европу

Собираешься за границу, но не с кем оставить домашнего любимца? Не беда! Бери его с собой и вместе покоряйте новые страны.

Но какие правила ввоза животных в ЕС? Еще весной 2022 года, после начала полномасштабной войны, для ввоза домашних животных не нужно было никаких требований к сопроводительным документам. Однако с лета правила изменились.

Какие правила перевозки животных за границу

Документ, подтверждающий, что у животного есть действующий паспорт Европейского образца

Паспорт выдается государственными ветеринарными учреждениями и подтверждает установление микрочипа и проведения вакцинации.

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Паспорт заполняют на украинском и английском языках. Данный документ действует до конца жизни домашнего любимца.

Животное должно быть чипировано.

Микрочип — это электронное устройство, которое вводится под кожу домашнего любимца. Его размер 2х12 мм.

Чип содержит индивидуальный 15-ти значный код, по которому можно узнать животное, а также основную информацию: порода, страна происхождения, кличка, прививки, окрас, имя хозяина и контактный номер телефона.

Данные микрочипа должны совпадать с предоставленными документами и находиться в электронной базе. Штрих-код чипа должен быть вклеен в ветеринарный паспорт.

Чипирование необходимо провести до вакцинации от бешенства или одновременно с ним.

Документ, подтверждающий наличие прививки от бешенства

Базовая вакцинация против бешенства проводится в возрасте 12 недель.

Можно вакцинировать животных и до этого, но с обязательной ревакцинацией в возрасте 12 недель и не ранее, чем через 2 недели после первичной.

Повторную прививку нужно делать каждые 3 года.

А в ветпаспорте домашнего любимца должны быть сделаны соответствующие отметки, которые необходимо заверить подписью врача и печатью клиники.

Прививки против бешенства нужно делать не ранее, чем за 30 суток до даты получения ветеринарного свидетельства.

Актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства

Необходимо сдать анализ в лаборатории, который подтвердит наличие антител к возбудителю бешенства у домашнего животного. Если титр антител меньше установленной нормы — необходимо провести повторную прививку против бешенства.

Стоит помнить, что данный тест можно проводить только через 30 дней, после даты последней прививки от бешенства.

Теперь ты знаешь правила перевозки животных за границу и какие документы нужно иметь при планировании путешествия. Ранее мы рассказывали об аналогах лекарственных средств, которые можно купить в Польше

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