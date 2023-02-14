Вони також постраждали від війни! Притулки у Києві та області: як їм допомогти і де взяти собі тваринку

З початком повномасштабного вторгнення чимало людей втратили свої домівки чи були вимушені покинути їх. Та страждають не лише люди.

Мова про братів наших менших — тварин. Чимало з них опинилися на вулиці через війну з різних причин: власники кинули, не вдалося забрати під час евакуації, господарі загинули чи втратили житло та ще чимало всього.

Та це не змінює наслідків — домашні улюбленці залишаються бездомними.

Зараз також дивляться

Деяких із них вдалося забрати до притулків, та умови там далеко не найкращі. Притулки для тварин також страждають від нестачі фінансування, місць, їжі тощо.

Тож якщо ти думаєш над тим, щоб взяти котика чи собачку, наполегливо радимо брати тварину саме з притулку.

Притулки столиці та Київської області, з яких можна взяти тварин, зібрало видання Наш Київ.

Притулок розташований за адресою: вулиця Миру, 2, село Федорівка Вишгородського району.

Сіріус — це найбільший притулок для тварин в Україні, що існує вже 23 роки. Притулок займається стерилізацією котів та собак, допомагає їм знайти свого господаря, а також надає допомогу у стерилізації малозабезпеченим сім’ям Києва та найближчих до столиці населених пунктів області.

Наразі у притулку Сіріус проживає близько 3000 собак і котів, — зазначають на сайті притулку.

Допомога притулку

Якщо ти не маєш змоги взяти тваринку з притулку, але хочеш допомогти, притулок пропонує стати куратором одного з мешканців притулку та фінансувати його.

Також притулок постійно потребує фінансової підтримки. На сайті є можливість зробити благодійний внесок та підтримати тварин у притулку одноразово чи щомісячно.

Притулок розташований у місті Гостомель Бучанського району по вулиці Свято-Покровська, 213.

Як і Сіріус, притулок був створений у 2000 році. Його власниками є одна сім’я, що побудувала притулок на місці старого корівника. До 2021 року притулок перебував при Київському товаристві захисту тварин, а наразі функціонує як юридично самостійна організація.

Свого часу довелося навіть закласти власну квартиру, щоб своєчасно викупити приміщення, — розповідають власники Гостомельського притулку.

Зараз на утриманні притулку перебуває близько 700 тваринок. Усі вони стерилізовані та доглянуті.

Якщо ти хочеш стати господарем одного з котиків чи собачок, маєш поставитись до цього з максимальною відповідальністю.

Та якщо ти не маєш нагоди прихистити тваринку чи ще не впевнений(-а) у своєму рішенні — на сайті є можливість стати патроном чи опікуном тваринки та фінансувати її утримання.

Допомога притулку

Наразі притулок потребує фінансової допомоги на утримання котиків та собачок, а також на відновлення зруйнованих війною приміщень.

Притулок розташований у Києві у 16-му павільйоні ВДНГ

Це тимчасовий притулок для котів та собак, який відкрили на початку війни.

Його створили за спільної участі волонтерських організацій, КМДА та Київської міської лікарні ветдопомоги. Кожен охочий може завітати на ВДНГ до притулку Виставковий центр та стати господарем котика чи собачки.

Тварину новому власнику віддають лише після співбесіди та підписання договору, коли впевняться, що вона матиме гідні умови проживання.

Притулок Виставковий центр не приймає грошову допомогу та не просить допомогти речами чи їжею для мешканців. Та туди завжди можна завітати, щоб провести час та погуляти з тваринками.

Цей притулок займається утриманням собак та котів та пошуком нових власників для вихованців.

Він розпочав свою роботу ще 2012 року, і за цей час свій будинок знайшли близько 1000 собак та 900 котів. Ба більше, понад 2000 тварин були врятовані та прооперовані.

Наразі нових господарів шукають для понад 170 вихованців притулку.

Також притулок запустив соціальний проект Wow Big Walk. Його мета: навчити людей базових правил утримання та виховання тварин, підготуватися до адаптації та познайомитися ближче з тваринами. Водночас коти та собаки отримують увагу та мають змогу соціалізуватись та проводити час із людьми.

Допомога притулку

В добрі руки постійно потребують допомоги. Це можна зробити грошима, товарами, матеріалами, продуктами для тварин, будь-якими речами для догляду та лікування тварин та кормом. До того ж притулок надає можливість стати опікуном для собаки чи кішки.

Притулок розташований у селі Фасова Бучанського району на базі громадської організації Зооцентр Ковчег. Власниця притулку побудувала його за власні кошти.

Станом на зараз у притулку проживають близько 1000 тварин. І це не лише котики та собачки. Серед вихованців є коні, кози, вовки та єнотовидні собаки.

З притулку Бест Френдс можна взяти на адаптацію котика чи собачку. Щоб це зробити, потрібно: заповнити анкету на сайті, зв’язатися з власниками притулку через соціальні мережі або ж відвідати його особисто. З притулку тварину віддають на умовах укладання угоди та після розмови з власником.

Наразі притулок перебуває у дуже скрутному становищі та потребує допомоги у будь-якому вигляді. Російські обстріли навесні 2022 року спричинили пожежу у вольєрах. Внаслідок цього деякі приміщення були повністю знищені, а тварини загинули.

Після звільнення півночі України від російських окупантів частину приміщень та вольєрів уже вдалося відбудувати з допомогою благодійників. Та роботи залишилося ще чимало.

Це перший притулок для тварин, що був створений у 1997 році. Розташований він за адресою Пирогівський шлях, 186, місто Київ. SOS відкрили на місці живодерні, закриття якої домоглися захисники тварин майбутнього притулку.

Зараз у стінах притулку проживають понад 1300 вихованців. Багато котів та собак потрапляють до притулку хворими та покаліченими. У місцевій ветклініці їх лікують, виходжують та стерилізують.

Якщо ти бажаєш стати господарем для одного з вихованців притулку SOS, варто попередньо зв’язатися з власниками та уточнити деталі через соціальні мережі чи телефоном.

Допомога притулку

Головна потреба центру — гроші. Притулок потребує фінансової допомоги на утримання тварин, ремонт та інші витрати. Зайвими не будуть корми для собак та котів, іграшки, старі миски, каструлі, відра, баки тощо.

Це невеликий притулок, головна мета якого — допомогти знайти сім’ю для котів та собак, що з різних обставин залишилися без господарів та опинилися на вулиці.

Кожну тварину у закладі обстежують, стерилізують, соціалізують та утримують, допоки не знайдуть сім’ю. Загалом тут тимчасово мешкають кілька десятків котів та собак.

Допомога притулку



Наразі притулок, як і всі інші, найбільше потребує фінансової підтримки для утримання вихованців. Також завжди потрібні корми для котів та собак, ветеринарні препарати, товари для тварин тощо.

До того ж притулок Gaia регулярно потребує допомоги від волонтерів, доглядальників тварин, фотографів, власників авто та просто охочих допомогти.

Оздоровчий центр та притулок Відродження був створений у 2011 році та розташований на базі БФ Відродження у селі Деремезна Обухівського району Київської області за адресою вулиця Гагаріна, 14.

Тут знаходять тимчасовий дім тварини, які постраждали від різних обставин. Та це не просто притулок для тварин. Волонтери центру займаються просвітницькою роботою з людьми, беруть участь у створенні служби обліку тварин, медичного кабінету, контролюють чисельність тварин та ще чимало всього.

Зараз у притулку близько 250 підопічних. Потенційні господарі можуть зв’язатися з власниками притулку через соціальні мережі та дізнатися актуальну інформацію про тварин, які шукають дім.

Крім того, ветеринарну допомогу можуть отримати не лише вихованці центру, а й усі, хто звертаються до Відродження.

Допомога центру

Центр потребує фінансової допомоги у будь-якому розмірі. Вона необхідна для утримання тварин, ремонту, їжі тощо. Окрім грошової допомоги потрібні корми для котів та собак. Також тут дуже потрібні робочі руки для того, щоб будувати або лагодити вольєри та проводити інші ремонтні роботи.

Раніше ми розповідали про правила перевезення тварин за кордон.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!