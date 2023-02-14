Вони також постраждали від війни! Притулки у Києві та області: як їм допомогти і де взяти собі тваринку

Діана Просяник, практикантка сайту 14 Лютого 2023, 09:00
забрати тварину з притулку
Фото: Unsplash

Більше новин
ПТСР
“Рідна людина переживає ПТСР. Як їй допомогти, як правильно підтримати?”
Вони також постраждали від війни! Притулки у Києві та області: як їм допомогти і де взяти собі тваринку
Зазирнути за лаштунки душі. Любовні листи відомих українців
Вільнянськ
Вирва п’ять метрів та потрощені дахи й вікна навколо: наслідки удару по приватному сектору Вільнянська
Смачний чізкей рецепт
Ніжність баскського чізкейку від фуд-блогерки Аліси Купер — простий рецепт
Дивитись більше

Матеріали по темі

Перша допомога тварині при переломі, опіках та інших ситуаціях
Перелом, опіки чи отруєння: як надати першу допомогу тварині у надзвичайній ситуації
Бабак Тимко пережив окупацію Харківської області
Коли почнеться весна в Україні — бабак Тимко дав свій прогноз
Пес Блек — янгол-охоронець: як тварини допомагають на фронті
Чорний янгол-охоронець: як пес Блек допомагає рятувати людей на Донеччині
Вони також постраждали від війни! Притулки у Києві та області: як їм допомогти і де взяти собі тваринку
Це робота, яку повинен хтось робити! — 17-річна кінологиня про пошук загиблих на місцях російських обстрілів

Відео
0:02:08
Вільнянськ

Вирва п’ять метрів та потрощені дахи й вікна навколо: наслідки удару по приватному сектору Вільнянська
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 14 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:49
Потьомкине
Не вціліла жодна хата: як село на Херсонщині пройшло окупацію та активні бої
Бахмут
Місто зруйноване на 100%! Усе про ситуацію у Бахмуті та інтенсивність боїв на Донеччині
0:08:58
Туреччина
Пекло Туреччини. Тиждень після жахливого землетрусу — що відбувається зараз
Карта бойових дій в Україні 13.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні 12.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 12 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:10:53
Олексій Дмитрашківський
Хайп дорожче за життя? Військовий жорстко звернувся до українців та розповів, яка ситуація у Запоріжжі
0:03:15
Домашні насильства
“Мене беруть за шию, можуть задушити…” Чому під час війни рівень домашнього насильства виріс
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Магнітні бурі у лютому 2023 – календар небезпечних дат
Читати далі
Підготуйся зараз, щоб не страждати потім! Календар магнітних бур на лютий 2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь