Эта семья не только взяла под опеку 5 детей, но и волонтёрит для фронта всем селом

Украинцы не устают работать на победу и удивлять, хоть и маленькими, но очень важными подвигами. Семья Москаленко из небольшого села в Винницкой области не только взяла под опеку пятерых детей, но и сумела организовать в своем доме настоящий волонтерский штаб. До полусотни женщин пекут, лепят, жарят для наших защитников разные вкусности. Для них не жалеют ни собственные деньги, ни силы. Трудолюбивая семья и односельчане не останавливаются, ведь готовы помогать армии, пока последний оккупант не покинет нашу землю.

Назар и Арон с отцом ответственны за тушковку. Ребята из большой многодетной семьи Москаленко, которая взяла под опеку пятерых детей — все вместе работают в настоящем кулинарном батальоне.

Идею такого кулинарного волонтерского штаба поддержали все односельчане — за день здесь может работать одновременно до полусотни хозяек. Они приносят с собой продукты и деньги.

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Все село приносит, люди сами на добровольных, как говорится, началах. Всё сами сносят, а что-то покупаем. Ходили колядовать мы, и наколядовали почти 60 тысяч, и все их пустили на продукты, — рассказывает волонтер Елена Наумова.

В селе Широкая Гребля, где живет 2000 человек, почти каждый второй мужчина защищает Украину от врага, поэтому женщины готовят как для своих родных. Уже больше года не прекращают свою работу, но усталости не чувствуют. Сколько передали военным даже не сосчитать, говорят, тонны блюд. Будут обеспечивать бойцов домашним пока Украина не победит.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как спасенные собаки из Херсона находят хозяев.

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