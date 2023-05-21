Lifestyle

У стилі індіанців! На Львівщині готують веганську корисну їжу та роздають переселенцям

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 21 Травня 2023, 21:30

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