У стилі індіанців! На Львівщині готують веганську корисну їжу та роздають переселенцям

На Львівщині американські волонтери організували польову кухню і годують переселенців веганською їжею. За день готують від 500 до 1000 порцій. Усе це без використання газу та електрики!

Готують найрізноманітніші страви та розвозять у місця проживання внутрішньопереміщених осіб.

Переселенець з Чернігівщини, кухар на псевдо Рукола, ретельно перемішує страву, якою вже сьогодні частуватимуть на вокзалі переселенців. Як і решта меню, ця страва — веганська, при цьому багата на білки, жири та вуглеводи.

У нас кухня повністю веганська. На це в нас дві причини. Перша — це етична, допомагаючи іншим, ми намагаємось не завдавати шкоди.

Друга причина — це санітарія. У нас тільки гарячі процеси, тільки рослинна їжа, — розповідає кухар.

Загалом на кухні працює від трьох до п’яти людей. Серед працівників є переселенці, які свого часу переїхали до Львова. Робота на кухні починається о 9:00 і триває до 18:00.

Працювати нелегко, зізнаються кухарі, бо дев’ять годин поспіль перебувають біля гарячих печей, які опалюють дровами замість звичних нам електрики чи газу.

Ідея відкрити польову кухню в стилі індіанців з’явилася в американської організації Altruist Relief Kitchen зі штату Аляска, яка допомагає постраждалим від війн чи стихійних лих.

Найближчим часом тут планують запустити ще й процес випікання хліба. А подібні намети з’являться ще у Харкові та Одесі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, куди сходити, де поїсти, на що подивитися у Львові.

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