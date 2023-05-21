В стиле индейцев! Во Львовской области готовят веганскую полезную еду и раздают переселенцам

Во Львовской области американские волонтеры организовали полевую кухню и кормят переселенцев веганской пищей.

За день готовят от 500 до 1000 порций. Все это без использования газа и электричества! Готовят самые разные блюда и развозят в места проживания внутренне перемещенных лиц.

Переселенец с Черниговской области, повар на псевдо Руккола, тщательно перемешивает блюдо, которым уже сегодня будут угощать на вокзале переселенцев. Как и остальное меню, это блюдо — веганское, при этом богатое белками, жирами и углеводами.

У нас кухня полностью веганская. На это у нас две причины. Первая — это нравственная, помогая другим, мы стараемся не наносить вреда.

Вторая причина — это санитария. У нас только горячие процессы, только растительная пища, — рассказывает повар.

В общей сложности на кухне работает от трех до пяти человек. Среди работников есть переселенцы, которые в свое время переехали во Львов. Работа на кухне начинается в 09:00 и длится до 18:00.

Работать нелегко, признаются повара, потому что девять часов подряд они находятся у горячих печей, которые отапливают дровами вместо привычных нам электричества или газа.

Идея открыть полевую кухню в стиле индейцев появилась у американской организации Altruist Relief Kitchen из штата Аляска, помогающей пострадавшим от войн или стихийных бедствий.

В ближайшее время здесь планируют запустить еще и процесс выпекания хлеба. А подобные палатки появятся еще в Харькове и Одессе.

Напомним, раньше мы рассказывали о том, куда сходить, где поесть, на что посмотреть во Львове.

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