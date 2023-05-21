В стиле индейцев! Во Львовской области готовят веганскую полезную еду и раздают переселенцам

Lifestyle

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Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 21 мая 2023, 21:30

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То, что нужно на передовой! Волонтеры из Винницкой области делают для ВСУ машины и мотоциклы из старого металлолома
Платформа для онлайн відбудови
Читать дальше
Чтобы ни копейки не пошло налево! Теперь можно следить за восстановлением разрушенных домов в смартфоне

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