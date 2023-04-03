Прилетів з-за океану, щоб лікувати українців! Історія медбрата з США, що працює у львівській лікарні

Медбрат Еліот із США приїхав до Львова, щоб допомагати українцям, які постраждали від війни! В Америці він стежив за новинами з України та був вражений воєнними злочинами, які коїть Росія.

Відтак хлопець зважився вирушити за океан. Уже два місяці працює у львівській лікарні. Американський медик розповів, що його надихає.

Коли український хірург був в Америці з візитом, Еліот зв’язався з ним і сказав, що хоче допомагати українським медикам.

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— Мені зателефонував випадковий номер, якого я не знав. Хлопець представився медбратом, сказав, що хоче нам допомагати. Він таки приїхав зі Сполучених Штатів та прийшов до нас у відділення, — розповідає завідувач відділення №1 Центру хірургії та онкології Лікарні Святого Пантелеймона Гнат Герич.

Уже два місяці Еліот працює медбратом у центрі хірургії та онкології лікарні Святого Пантелеймона у Львові.

Щодня я транспортую пацієнтів хірургічного відділення, готую їх до медичних процедур, роблю перев’язки, стежу за важкими пацієнтами, які потребують особливого догляду, — говорить Еліот.

У лікарні чимало людей, які постраждали від дій Росії. Еліот щодня бачить наслідки масованих ракетних ударів та артилерійських обстрілів.

— Іноді надзвичайно складно дати раду емоціям, особливо коли бачиш вкрай важких пацієнтів, що постраждали від війни в різних регіонах України. Багато з них приїхали з таких міст, як Бахмут чи Краматорськ — у них мінно-вибухові поранення.

Своїми історіями вони розбивають мені серце. Ці люди втратили все, допомогти їм для мене за честь, — веде далі він.

Лікарі кажуть, що Еліот — гідний приклад підтримки українського народу. Попри важку роботу, медбрат радіє, що його праця допомагає тим, кому зараз це найбільш необхідно.

— Коли наші пацієнти одужують, відчуваю справжнє задоволення від роботи.

На моїх очах їхні рани зцілюються, і радію, коли пацієнти, яким тут допомогли, наново роблять свої перші кроки після втрати кінцівок. Це надихає, — підкреслює медбрат.

Медики кажуть, що Еліот уже став частиною колективу лікарні. Потроху медбрат вивчає українську і запрошує американських колег також долучатися до допомоги Україні.

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