Прилетел из-за океана, чтобы лечить украинцев! История медбрата из США, работающего во львовской больнице

Медбрат Элиот из США приехал во Львов, чтобы помогать пострадавшим от войны украинцам! В Америке он следил за новостями из Украины и был поражен военными преступлениями, совершенными Россией.

Следовательно, парень решился отправиться за океан. Уже два месяца американский медик работает во львовской больнице. Он рассказал, что его вдохновляет.

Когда украинский хирург был с визитом в Америке, Элиот связался с ним и сказал, что хочет помогать украинским медикам.

Сейчас также смотрят

— Мне позвонил случайный номер, которого я не знал. Парень представился медбратом, сказал, что желает нам помогать. Он приехал из Соединенных Штатов и пришел к нам в отделение, — рассказывает заведующий отделением №1 Центра хирургии и онкологии Больницы Святого Пантелеймона Игнат Герич.

Уже два месяца Элиот работает медбратом в центре хирургии и онкологии больницы Святого Пантелеймона во Львове.

Каждый день я транспортирую пациентов хирургического отделения, готовлю их к медицинским процедурам, делаю перевязки, слежу за тяжелыми пациентами, нуждающимися в особом уходе, — говорит Эллиот.

В больнице немало людей, пострадавших от действий России. Элиот каждый день видит последствия массированных ракетных ударов и артиллерийских обстрелов.

— Иногда очень сложно справиться с эмоциями, особенно когда видишь крайне тяжелых пациентов, пострадавших от войны в разных регионах Украины. Многие из них приехали из таких городов, как Бахмут или Краматорск — у них минно-взрывные ранения.

Своими историями они разбивают мне сердце. Эти люди потеряли все, помочь им для меня за честь, — продолжает он.

Врачи говорят, что Элиот — достойный пример поддержки украинского народа. Несмотря на тяжелую работу, медбрат радуется, что его труд помогает тем, кому сейчас это необходимо.

— Когда наши пациенты поправляются, чувствую истинное удовольствие от работы.

На моих глазах их раны исцеляются и радуюсь, когда пациенты, которым здесь помогли, заново делают свои первые шаги после потери конечностей. Это вдохновляет, — подчеркивает медбрат.

Медики говорят, что Элиот уже стал частью коллектива больницы. Понемногу медбрат изучает украинский и приглашает американских коллег также приобщаться к помощи Украине.

Ранее мы рассказывали историю экс-штурмовика США о войне в Украине и шансах на победу.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!