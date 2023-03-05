Я восхищаюсь украинским духом! История легионера из США о желании воевать за Украину

Ветеран американской армии с позывным Майкл присоединился к Интернациональному легиону и с самого начала полномасштабного вторжения защищал Украину.

Он поражен украинцами, которые не желают покориться сильному врагу, и откровенно говорит о любви к нашей стране и народу. Здесь он был в шаге от гибели, но именно такой поворот судьбы помог ему встретить свою любовь.

У мужчины есть опыт войны в Ираке и Афганистане, за что получил награду Пурпурное сердце и За заслуги, а от Украины получил Стального креста за успешные миссии во враждебном тылу.

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Почему решил воевать за Украину

Майкл рвался на помощь украинцам с первых дней полномасштабного вторжения России.

— Я видел, как женщинам и молодым парням давали автоматы Калашникова и они шли на войну, и думал: “Я же профессионал”, — вспоминает мужчина.

Он даже молился, чтобы попасть в Украину. Как только президент объявил о создании Интернационального легиона, ветеран Соединенных штатов был готов.

Во время первого боя в Украине группа Майкла смогла спасти гражданскую женщину и взять в плен россиян. Как раз тем, что сдаются в плен, россияне отличаются от талибов, говорит Майкл. А также методами войны.

— Всегда, когда они (россияне — ред.) отступают и проигрывают, уничтожают все. Разбрасывают мины, убивают всех, в том числе и гражданских.

Они убивают безобидных людей, это не военная тактика. Ты должен воевать с военными, а не с гражданскими, — отмечает Майкл.

В подразделении в Украине боец чувствовал поддержку собратьев. Во время последнего боя Майкла тяжело ранили россияне. Их группа зашла в оккупированное село с заданием, но их засекли оккупанты.

Командир приказал всем занять укрытие, но двое храбрых ребят сказали, что они меня не покинут и останутся со мной, — вспоминает мужчина.

Бойца эвакуировали, а затем спасли наши хирурги. Самым счастливым мгновением жизни называет то, когда после операции рядом с собой увидел любимую женщину. Свою судьбу Майкл тоже нашел в Украине. И это еще одна причина вместе с собратьями сражаться до победы.

— Больше всего я люблю в украинцах их дух — не отступать и не ломаться. Их враг огромен, но они отказываются отступить, и я восхищаюсь этим, — делится Майкл.

К Интернациональному легиону присоединились люди из разных стран мира. Ранее мы рассказывали историю канадского снайпера Валли, защищающего Украину.

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