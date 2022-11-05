Это была самая безумная затея в моей жизни — как ветеран канадской армии защищал Киев в марте

За его плечами 30 лет добросовестной службы в канадской армии и пять кровавых войн второй половины XX – начала XXI века.

Узнав о российском вторжении 57-летний ветеран Майкл с позывным Санта не смог усидеть в своей провинции Манитоба, а снова двинулся на другой континент защищать права и свободы людей.

— Я поехал в Украину не для того, чтобы стать известным. Я поехал туда, чтобы выполнить свою работу, — так обычно военный отвечает на все запросы журналистов. Именно поэтому он просит не публиковать его фото.

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Однако Вікнам удалось узнать уникальную историю канадско-украинского солдата, участвовавшего в обороне Киева в марте 2022 года.

Самая безумная затея в жизни

Когда началась полномасштабная война в Украине, в марте мне позвонил по телефону армейский друг и спросил, собираюсь ли я туда ехать. Я, конечно, ему ответил: “Ты что, с ума сошел, Джо? Я уже на пенсии. С меня хватит”.

Я положил трубку, а потом в новостях увидел Зеленского и подумал: “О, мне нравится этот паренек”. А потом я узнал о 80-летней украинской бабушке с пушкой.

И я сказал себе: “Черт, если она может так делать, то и я так могу!” Через пять дней я был в Украине, — вспоминает Санта.

Третьего марта он уже присоединился к рядам украинских солдат, чтобы защищать подступы к столице.

Но для этого, признается Майкл, ему пришлось нарушить законы Канады. Он поехал в Украину с группой других канадских солдат, которые хотели заниматься гуманитарными миссиями. Однако это было точно не то, к чему стремился мужчина.

Когда меня спросили, что я собираюсь делать в Украине, я ответил: “Я солдат. Я провел четыре года в Германии во время Холодной войны, учась, как убивать россиян. И теперь я научу этого украинцев”, — делится военный.

Однако объяснять это украинским пограничникам он не стал. Ведь видел, как других иностранных добровольцев на границе отсылали домой. Так что Майклу пришлось во второй раз нарушить закон, на этот раз украинский.

— Мои сыновья даже не знали, что я в Украине. Я никому об этом не рассказывал. Я приехал в Украину с нелегальными документами под видом гуманитарной миссии. Это была самая безумная затея в моей жизни, — говорит ветеран.

Кроме непосредственных боевых действий, он учил украинцев, как пользоваться оружием, посланным Канадой. Но ни канадская армия, ни правительство даже не знали, что Майкл находился там. Иначе он мог бы потерять свои пенсионные выплаты.

Будни на передовой

Я был единственным сумасшедшим канадцем в своей бригаде в Киеве, — признается Санта.

Кстати, этот позывной ему дали украинские собратья после того, как увидели его тематические фото на Новый год.

Канадец рассказывает, что проблем с пониманием в его подразделении не было. Ведь почти половина украинских военных говорила по-английски.

Кроме этого, Майкл имел и собственного переводчика, сопровождавшего каждый его шаг. Интересно, а что же военный выучил на украинском?

Слово, которое я выучил в Украине, — паляница. Потому что россияне не могут его произнести. Когда я встречал других военных, я поднимал руки вверх и кричал “Паляница. Я канадец!”, — говорит он.

Для своих собратьев Санта стал искренним другом. Их объединяла не только смертельная опасность, которая подстегивала их на каждом шагу, но и общие привычки и традиции.

— У нас был отличный ритуал: каждое утро мы пили кофе, курили сигарету, а потом плевали в сторону и говорили “F*ck you, Putin”, — с удовлетворенной улыбкой говорит канадец.

И хотя его сердце полно пренебрежения и ненависти к русским, военный уверяет, что ни одного пленника он никогда не убил и не будет этого делать.

Когда украинские защитники ловили россиян, то прежде всего давали им телефон, чтобы те позвонили своим родителям.

Впечатления от украинской армии

Во время Холодной войны Майкл научился мастерски уничтожать российские танки и изучил тактику захватчиков. Говорит, с тех пор у них ничего не изменилось.

А вот украинская артиллерия его удивила. Однажды она непрерывно работала в течение пяти дней, чего раньше Майкл не видел ни на одной войне.

В целом, интенсивность боевых действий в Украине нельзя сравнивать ни с войной в Боснии и Герцеговине, ни с хорватско-сербской войной, ни с Афганистаном, ни с военным конфликтом на Кипре.

Везде там канадец побывал, но признается, что российское вторжение своей жестокостью значительно отличается от всех предыдущих.

Что я чувствовал, когда узнал, что россиян выгнали из Киевской области? Мы с ребятами сделали свою работу, — скромно, но с достоинством отвечает Санта.

На условия, в которых содержатся украинские солдаты, канадец не жалуется. Говорит, что его снабдили и формой, и качественной амуницией, и оружием.

— Голодал ли я, пока был в Украине? Нет. В моем животе всегда было достаточно пищи. Была ли это изысканная еда? Это была еда. А вот у русских было настоящее дерьмо, — отмечает он.

Украина настолько понравилась Майклу, что с тех пор он считает себя не просто канадским, но и украинским военным. Здесь он получил большое уважение за свой вклад в освобождение Киевской области.

Мое сердце в Украине. Ведь у меня никогда не было столько уважения в жизни, — признается армиец.

А что же было после

Незадолго после освобождения Киевской области от российских оккупантов Санта узнал страшную новость — его сын умер в Канаде. Ему пришлось вернуться домой.

Единственная причина, почему я уехал из Украины — мой сын умер в Канаде. А я сидел в окопе в Киеве. Я вернулся домой, чтобы похоронить своего сына, — рассказывает военный.

Его собратья не только поняли армейца, но и сами посоветовали ему в последний раз попрощаться со своим сыном.

— Мои собратья пришли ко мне, обняли меня, плакали со мной. И сказали: “Езжай домой, Санта”. Они даже запихивали деньги в мои карманы! — со слезами на глазах вспоминает Майкл.

Сейчас он находится на Кипре — там, где получил свой первый боевой опыт в составе миротворческой миссии ООН. На тот момент ему было всего 17 лет, так что ему пришлось соврать о своем возрасте, чтобы попасть в подразделение. Правда, через три месяца его вымысел разоблачили и отправили домой.

Очевидно, что быть военным ему было написано на роду. Ведь и его прадедушка, и дедушка, и он сам, и его сын — солдаты.

И нет, это не жажда жестокости или убийства. Напротив, желание оберегать беззащитных и восстановить справедливость.

Иногда тебе нужно кого-то убить, чтобы остановить войну. Конечно, это плохо. Никогда не спрашивайте у солдата, сколько людей он убил. Спрашивайте, сколько людей он спас, — говорит армиец.

Майкл до сих пор каждый день общается со своими украинскими собратьями и сам хочет снова вернуться в Украину.

— Вы знаете, как я хочу вернуться? Ооо, я хочу сесть на самолет хоть прямо завтра! Мне нужно сделать всего один звонок к командиру моей бригады, — признается он.

В любом случае Санта хочет увидеть своими глазами победу Украины над российскими захватчиками и быть в этот момент со своими собратьями.

Когда в Украине будет большой парад в честь победы над россиянами, неважно, в какой точке мира я буду находиться, я приеду в Киев. Я буду там, — обещает защитник.

А, как известно, настоящие солдаты всегда сдерживают свое слово.

Иен приехал в Украину как волонтер и американский правоохранитель из спецподразделения, чтобы учить украинцев современной тактике ведения боя.

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