Я захоплююся українським духом! Історія легіонера із США про бажання воювати за Україну

Ветеран американської армії на псевдо Майкл долучився до Інтернаціонального легіону і від початку повномасштабного вторгнення боронив Україну.

Він вражений українцями, які не бажають скоритися сильному ворогові, та відверто говорить про любов до нашої країни та народу. Тут він був за крок від загибелі, але саме такий поворот долі допоміг йому зустріти своє кохання.

Чоловік має досвід війни в Іраку та Афганістані, за що отримав нагороду Пурпурове серце та За заслуги, а від України отримав Сталевого хреста за успішні місії у ворожому тилу.

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Майкл рвався на підмогу українцям із перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

— Я бачив, як жінкам і молодим хлопцям давали автомати Калашникова і вони йшли на війну, і думав: “Я ж професіонал”, — згадує чоловік.

Він навіть молився, аби потрапити до України. Тож щойно президент оголосив про створення Інтернаціонального легіону, ветеран Сполучених штатів був готовий.

Під час першого ж бою в Україні група Майкла змогла врятувати цивільну жінку та взяти в полон росіян. Якраз тим, що здаються в полон, росіяни відрізняються від талібів, каже Майкл. А також методами війни.

— Завжди, коли вони (росіяни — ред.) відступають та програють, знищують все. Розкидають міни, вбивають всіх, зокрема й цивільних.

Вони вбивають невинних людей, це не воєнна тактика. Ти повинен воювати з військовими, а не з цивільними, — наголошує Майкл.

У підрозділі в Україні боєць відчував підтримку побратимів. Під час останнього бою Майкла важко поранили росіяни. Їхня група зайшла в окуповане село із завданням, але їх засікли окупанти.

Командир наказав всім зайняти укриття, але двоє хоробрих хлопців сказали, що вони мене не покинуть і залишаться зі мною, — згадує чоловік.

Бійця евакуювали, а потім врятували наші хірурги. Найщасливішою миттю життя називає ту, коли після операції поруч з собою побачив кохану жінку. Свою долю Майкл теж знайшов в Україні. І це ще одна причина разом з побратимами боротися до перемоги.

— Найбільше я люблю в українцях їхній дух — не відступати та не ламатися. Їхній ворог величезний, але вони відмовляються відступити, і я захоплююся цим, — ділиться Майкл.

До Інтернаціонального легіону приєдналися люди з різних країн світу. Раніше ми розповідали історію канадського снайпера Воллі, який боронить Україну.

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