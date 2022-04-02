Русские “хоронили” его трижды — история канадского снайпера Валли

Он — боец ​​королевского 22 полка с 12-летним военным опытом. Валли воевал с террористами в Ираке, Сирии и Афганистане. Теперь же каждый день помогает украинским военным защищать свою страну от оккупантов.

В обычной жизни он программист и занимается кодировкой. Дома его ждет жена и годовалый сын.

Если бы мир наступил завтра, я был бы счастлив. Я поехал бы домой, где меня ждет сын.

В первые дни активной фазы войны России против Украины известие о его желании присоединиться к ВСУ порадовало украинцев и напугало россиян.

И не зря, поскольку во всем мире ходят настоящие легенды о его профессионализме. Говорят, что снайпер может подстрелить и четыре десятка противников в день.

Хотя сам Валли смеется и говорит, что все зависит от того, сколько врагов появится на горизонте. Будет сто, выстрелит столько же раз. А если только один, то убьет лишь его.

Последним узнал о собственной смерти

Такой статистики пугаются как обычные русские солдаты, так и сидящие довольно далеко пропагандисты. Возможно, они знают, насколько легко опытному специалисту попасть в них издалека.

Уже как минимум трижды они пытались “убить Валли”. Правда, только на словах. Валли отстреливается их же оружием и всегда находит, что сказать в ответ на заявления о собственной смерти.

Необычно было только в первый раз. Просто было неожиданно узнать, что ты умер, последним.

Еще и убили меня под Мариуполем. Я же там ни разу не был.

Попал снайпер в самое яблочко не только словом, но и фотографией. Иронические объятия с любимым ружьем действительно очень больно бьют оккупантов — не хуже, чем шары, банки с консервацией или же боевые гуси.

Хороший солдат среди многих других

Сам же Валли себя каким-то особенным не считает. Зато восхищается украинскими воинами.

Я только хороший солдат, как и многие других хорошие солдаты, — говорит он.

Снайпер рассказывает, что был один случай, который его поразивший. Тогда одна из квартир дома была в огне, и ему пришлось подниматься немного выше. Признается: чувствовал себя едой во время приготовления.

Однако заметил, что один из воинов ВСУ остался на месте и продолжил свою работу.

Украинский снайпер оставался там. Огонь, все задымленное, а он там работает.

Помогать и любить

Мотивация украинцев всем уже понятна – мы стремимся к свободе для своего государства и своей семьи, поскольку любим их больше всего.

Валли тоже воюет не просто так, не за деньги, а чтобы помочь. Его друг – украинский солдат. Именно он позвал канадца прилететь в Украину.

Я просто не могу ничего не делать.

Его родные остались в Канаде, но он не унывает. С ним его любимая винтовка, а украинские воины стали для него настоящими друзьями. И вообще канадскому снайперу очень нравятся Украина и все украинское.

А вообще я люблю этот ваш борщ. Это самый лучший суп в мире!

Валли знает даже несколько украинских слов: спасибо, право, лево, сюда, туда. И, конечно, Слава Украине.

Напомним, ранее мы рассказывали историю экс-участника шоу Холостячка Ильи Рыбальченка, который защищает Киев в терробороне.