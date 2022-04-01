Мужчина не может сидеть в подвале. История Ильи Рыбальченко, защищающего Киев

Территориальную оборону Киева сформировали еще в первые несколько суток после российского вторжения. Не сторонились вступать в ряды защитников и известные люди.

Илья Рыбальченко военнослужащий 112-й бригады терробороны Киева. Раньше он боролся за сердце холостячки Ксении Мишиной, а теперь борется за свободу Украины.

— У меня не было идеи идти воевать, после сирены я пошел в подвал, но я понял, что я не могу как мужчина сидеть с женщинами и детьми, когда мою страну начинают бомбить.

В настоящее время Илья находится в саперной группе.

За несколько недель эта группа уже успела подготовить русским солдатам несколько сотен “подарков”.

Товарищи Ильи из бригады рассказывают, что даже не знали, что имеют в составе команды блоггера. Но сейчас, если он и выкладывает какие-нибудь видео, то только после разрешения командира.

Рыбальченко рассказывает, что уже привык и к бронежилету и ко сну по 3-4 часа в сутки.

За этот месяц я сколько нового для себя открыл.

— Девушки на кухне помогают, готовят. Очень многие волонтеры помогают. Путин не ожидал, что наш украинский народ может так объединиться за сутки.

Командир Ильи, бывший кадровый военный, рассказывает, что 90% состава бригады простые добровольцы без всякого военного опыта.

Мы должны победить — уверяет Илья.

Наши девушки такие же смелые, как и парни. Многие тоже присоединились к ВСУ. Раньше мы рассказывали историю Маргариты Ривчаченко, обороняющей Киев.