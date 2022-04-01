Мужчина не может сидеть в подвале. История Ильи Рыбальченко, защищающего Киев

Территориальную оборону Киева сформировали еще в первые несколько суток после российского вторжения. Не сторонились вступать в ряды защитников и известные люди.
Илья Рыбальченко военнослужащий 112-й бригады терробороны Киева. Раньше он боролся за сердце холостячки Ксении Мишиной, а теперь борется за свободу Украины.
— У меня не было идеи идти воевать, после сирены я пошел в подвал, но я понял, что я не могу как мужчина сидеть с женщинами и детьми, когда мою страну начинают бомбить.
В настоящее время Илья находится в саперной группе.
За несколько недель эта группа уже успела подготовить русским солдатам несколько сотен “подарков”.
За несколько недель эта группа уже успела подготовить русским солдатам несколько сотен “подарков”.
Товарищи Ильи из бригады рассказывают, что даже не знали, что имеют в составе команды блоггера. Но сейчас, если он и выкладывает какие-нибудь видео, то только после разрешения командира.
Рыбальченко рассказывает, что уже привык и к бронежилету и ко сну по 3-4 часа в сутки.
За этот месяц я сколько нового для себя открыл.
За этот месяц я сколько нового для себя открыл.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Рыбальченко???? Холостячка ???? (@illya_strong_bear)
Публикация от Илья Рыбальченко???? Холостячка ???? (@illya_strong_bear)
— Девушки на кухне помогают, готовят. Очень многие волонтеры помогают. Путин не ожидал, что наш украинский народ может так объединиться за сутки.
Командир Ильи, бывший кадровый военный, рассказывает, что 90% состава бригады простые добровольцы без всякого военного опыта.
Мы должны победить — уверяет Илья.
Мы должны победить — уверяет Илья.
Наши девушки такие же смелые, как и парни. Многие тоже присоединились к ВСУ. Раньше мы рассказывали историю Маргариты Ривчаченко, обороняющей Киев.