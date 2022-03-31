Меня здесь ребята называют “гламурной”. История Маргариты Ривчаченко, обороняющей столицу в терробороне

Слава наших воинов уже безусловна. Об их чести и доблести истории ходят к мировым масштабам, а украинки мечтают об одном из них.

Однако часто мы забываем, что среди наших защитников есть и девушки, которые не побоялись встать на оборону нашего государства. Они защищают нас на передовой, терробороне или в госпиталях.

Маргарита Ривчаченко одна из них. Она не любит, когда о ней говорят, что она просто девочка, поскольку считает, что у войны нет пола.

Здесь ты не просто женщина – ты солдат, медицинский работник, волонтер.

В первый день полномасштабного вторжения она поняла, что хочет остаться в Киеве, где работала журналистом и пиарщиком, и помогать другим всем, чем сможет.

Сначала Маргарита решила сдать кровь в госпиталь. Потом была идея присоединиться к благотворительному фонду или волонтёрить, однако тогда все было очень непонятно.

В потоке разных мнений и пришло решение большого вопроса – идти в терроборону столицы. Сначала, конечно же, пришлось отстоять очередь в первый день, но на следующее утро ее уже приняли в ТРО.

Поскольку в университете Маргарита прошла короткий курс по медицинской помощи, ее взяли в качестве медика. Теперь она помогает в лечении больных, занимается поиском медикаментов и оборудования для своего подразделения.

Ничего серьезного и страшного – у нас нет “300-х” или “200-х”. Пока ищем аптечки, все необходимое для ребят на блокпостах, волонтеров.

Иногда приходится искать военное оснащение: бронежилеты, экипировку. Однако у самой Маргариты бронежилета нет.

Говорит, что, конечно же, страх присутствует, но для нее это лучше, чем сидеть в подвале и не знать, что происходит.

Ее родные в Харькове сейчас как раз в таком положении. Поэтому обычное недосыпание или усталость не идут по сравнению с обстрелами, под которыми находятся все дорогие сердцу люди.

Это просто ерунда в сравнении с тем, что твои родные могут не выжить. Это единственное, за что я переживаю.

Однако родители Маргариты все равно волнуются и пытаются поддерживать связь с дочерью.

Она успокаивает, что несмотря на то, что девушек гораздо меньше, ребята пытаются их поддерживать, иногда даже шутят и дают прозвища. Маргариту часто называют “гламурной”, из-за ее мирного прошлого.

Кроме того, именно на эмоциональное состояние женского состава они и ориентируются, поэтому сказать, что не выдерживаешь, просто не получается. Понятно, что все устают, но важно сохранять нравственный дух.

Сначала закончится война, потом будем думать обо всем остальном. Будем верить и не падать духом.

После победы Украины Маргарита планирует в первую очередь навестить родителей в Харькове. Потом уже можно будет путешествовать по миру и даже завести собственную семью.

Это кажется величайшей радостью, которая может быть когда-то в будущем.

Напомним, ранее мы рассказывали историю женщины, которая спаслась из Мариуполя и рассказала о взрыве в местном театре.