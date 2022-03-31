Розповіді

Мене тут хлопці називають “гламурна”. Історія Маргарити Рівчаченко, яка обороняє столицю в теробороні

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Березня 2022, 08:00
Маргарита Рівчаченко
Фото: Facebook

Більше новин
Продаж-купівля нерухомості під час війни - умови та особливості
Хочеш купити-продати нерухомість під час війни? Пояснюємо способи та ризики
Стосунки в парі
Сварки під час війни. Як запобігти конфліктам із найріднішими
зігрітися у бомбосховищі
Холодно у бомбосховищі? Розкажемо, як зігрітися
Дипломатичні перемоги України 30 березня
Замість демілітаризацї — депутінізація. Чим тішить сьогодні українців дипломатичний фронт
Дивитись більше

Матеріали по темі

Продаж-купівля нерухомості під час війни - умови та особливості
Хочеш купити-продати нерухомість під час війни? Пояснюємо способи та ризики
Стосунки в парі
Сварки під час війни. Як запобігти конфліктам із найріднішими
зігрітися у бомбосховищі
Холодно у бомбосховищі? Розкажемо, як зігрітися
Дипломатичні перемоги України 30 березня
Замість демілітаризацї — депутінізація. Чим тішить сьогодні українців дипломатичний фронт

Відео
Дипломатичні перемоги України 30 березня

Замість демілітаризацї — депутінізація. Чим тішить сьогодні українців дипломатичний фронт
0:03:25
Окупанти викрали 12-річну дитину - звернення її дідуся Олександра Обедінського до світу
Викрали 12-річну Кіру та тримають у Донецьку: звернення дідуся сироти до світу
0:05:14
Нова пошта
Як працює Нова пошта в умовах війни: відділення та швидкість доставки
Карта бойових дій в Україні та оперативна інформація від Генштабу ЗСУ
Карта бойових дій в Україні та оперативна інформація від Генштабу ЗСУ
Які країни приймають біженців з України 2022
Гостинність Європи — які країни приймають біженців з України за спрощеними процедурами
0:05:12
звернення Зеленського 30 березня
Ми нікому не віримо — у жодні красиві словесні конструкції. Звернення Зеленського 30 березня
0:02:41
Ситуація у Тростянці 30.03.2022
Звільнений Тростянець оговтується після місяця окупації: як живе містечко зараз
0:02:10
Ситуація в Запорізькій області 30.03.2022
Окупанти продовжують викрадати людей на Запорожжі: ситуація в області
0:18:32
Виступ Зеленського у парламенті Норвегії та заклик посилити тиск на РФ
Ви можете повернути стабільність на сході Європи — виступ Зеленського у парламенті Норвегії
Олексій Арестович про переговори та закінчення війни
Конкретний результат війни визначать ЗСУ: Арестович про переговори України і Росії
Більше відео
Євген Комаровський розповів, чим займається у час війни
Читати далі
Доктор Комаровський: росіянам подобається заривати голову в пісок подібно до страусів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь