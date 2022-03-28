Українська Жанна д’Арк: залишити дім, бізнес, сукні та рушити до лав ЗСУ

Дивовижні історії поруч. До війни вона була успішною бізнесвумен, а вже зараз — армієць на позивний Жанна д’Арк.

Її звати Євгенія Емеральд. Вона не лише вродлива, а й розумна. Україну любить усім серцем. Тож з початком повномасштабної війни поповнила лави бойових офіцерів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цей підрозділ створений 2016 року за стандартами НАТО.

— Я завжди знала: якщо буде війна, я братиму в ній участь. Коли напала Росія, я роздала друзям свою колекцію зброї, бізнес-спільноти перетворила на волонтерські групи, а будинок віддала людям на прихисток, — розповідає Євгенія.

За плечима киянка залишила ювелірний бізнес і два бізнес-клуби. Власним коштом придбала їжу для людей, яких поселила у своєму помешканні. Їх назбиралося близько 30.

Запасів їжі, каже українська Жанна д’Арк, людям має вистачити на півроку. Сама ж дівчина вирушила на передову.

Коли вперше взяла зброю, щоб вистрілити у ворога — дрижала всім тілом, — зізнається Євгенія.

Та зараз, коли провела місяць серед наймужніших воїнів, вона стала жорстокою.

Я — не жінка, я — солдат. І чоловіки ставляться до мене тут як до рівної, — запевняє військова.

У лавах захисників Євгенія почувається комфортно і зізнається: уже й не уявляє іншого життя. Хлопців-військових сприймає як членів родини.

Але пропозиції вийти заміж отримую постійно, — сміється.

Від людей Євгенія чула різне: хтось підтримує, хтось не розуміє чи обурюється. Але від слів про те, що місце жінки в ліжку чи на кухні, в нашої героїні сіпається око. З такими розмову не підтримує, лише посміхається.

Що робитиме після війни? Євгенія обіцяє займатися розвитком України. А ще вона переконана, що Україна стане центром Європи.

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