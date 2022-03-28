Украинская Жанна д’Арк: оставить дом, бизнес, наряды и пополнить ряды ВСУ

Удивительные истории рядом. До войны она была успешной бизнес-вумен, а уже сейчас — армеец с позывным Жанна д’Арк.

Ее зовут Евгения Эмеральд. Она не только красива, но и умна. Украину любит всем сердцем. Поэтому с начала полномасштабной войны пополнила ряды боевых офицеров Сил специальных операций ВСУ. Это подразделение создано в 2016 году по стандартам НАТО.

— Я всегда знала: если будет война, я буду участвовать в ней. Когда напала Россия, я раздала друзьям свою коллекцию оружия, бизнес-сообщества превратила в волонтерские группы, а дом отдала людям в качестве убежища, — рассказывает Евгения.

За плечами киевлянка оставила ювелирный бизнес и два бизнес-клуба. За свой счет приобрела еду для людей, которых поселила в своем доме. Их собралось около 30.

Запасов пищи, говорит украинская Жанна д’Арк, людям должно хватить на полгода. Сама же девушка отправилась на передовую.

Когда впервые взяла оружие, чтобы выстрелить во врага, дрожала всем телом, — признается Евгения.

Но сейчас, когда Женя провела месяц среди самых мужественных воинов, она стала жестокой.

Я — не женщина, я — солдат. И мужчины относятся ко мне здесь, как к ровне.

В рядах защитников Евгения чувствует себя комфортно и признается: уже не представляет другой жизни. Ребят-военных воспринимает как членов семьи.

Но предложения выйти замуж получаю постоянно, — смеется.

От людей Евгения слышала разное: кто-то поддерживает, кто-то не понимает и говорит гадости. Но от слов о том, что место женщины в постели или на кухне, у нашей героини дергается глаз. С такими разговор не поддерживает, лишь улыбается.

Что будет делать после войны? Евгения обещает заниматься развитием нашей страны. А еще она уверена, что Украина станет центром Европы.

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