Чоловік не може сидіти у підвалі. Історія Іллі Рибальченка, який захищає Київ

Територіальну оборону Києва сформували ще в перші кілька діб після російського вторгнення. Не цуралися вступати до лав захисників і відомі люди.
Ілля Рибальченко військовослужбовець 112 бригади тероборони Києва. Раніше він боровся за серце холостячки Ксенії Мішиної, а тепер бореться за свободу України.
— У мене не було ідеї йти воювати, після сирені я пішов до підвалу, але я зрозумів, що я не можу як чоловік сидіти з жінками та дітьми, коли мою країну починають бомбити.
Нині Ілля знаходиться у саперній групі.
За кілька тижнів ця група вже встигла підготувати російським солдатам кілька сотень “подарунків”.
За кілька тижнів ця група вже встигла підготувати російським солдатам кілька сотень “подарунків”.
Товариші Іллі з бригади розповідають, що й не знали, що мають у складі команди блогера. Але нині, якщо він і викладає якісь відео, то тільки після дозволу командира.
Рибальченко розповідає, що вже звик і до бронежилета і до сну по 3-4 години на добу.
За цей місяць я скільки нового для себе відкрив.
За цей місяць я скільки нового для себе відкрив.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Рыбальченко???? Холостячка ???? (@illya_strong_bear)
Публикация от Илья Рыбальченко???? Холостячка ???? (@illya_strong_bear)
— Дівчата на кухні допомагають, готують. Дуже багато волонтерів допомагають. Путін не очікував, що наш український народ може так об’єднатися за одну добу.
Командир Іллі, колишній кадровий військовий, розповідає, що 90% складу бригади прості добровольці без жодного військового досвіду.
Ми маємо перемогти — запевняє Ілля.
Ми маємо перемогти — запевняє Ілля.
Наші дівчата такі ж сміливі як і хлопці. Багато з них теж приєдналися до ЗСУ. Раніше ми розповідали історію Маргарити Рівчаченко, яка обороняє Київ.