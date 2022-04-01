Чоловік не може сидіти у підвалі. Історія Іллі Рибальченка, який захищає Київ

Територіальну оборону Києва сформували ще в перші кілька діб після російського вторгнення. Не цуралися вступати до лав захисників і відомі люди.

Ілля Рибальченко військовослужбовець 112 бригади тероборони Києва. Раніше він боровся за серце холостячки Ксенії Мішиної, а тепер бореться за свободу України.

— У мене не було ідеї йти воювати, після сирені я пішов до підвалу, але я зрозумів, що я не можу як чоловік сидіти з жінками та дітьми, коли мою країну починають бомбити.

Нині Ілля знаходиться у саперній групі.

За кілька тижнів ця група вже встигла підготувати російським солдатам кілька сотень “подарунків”.

Товариші Іллі з бригади розповідають, що й не знали, що мають у складі команди блогера. Але нині, якщо він і викладає якісь відео, то тільки після дозволу командира.

Рибальченко розповідає, що вже звик і до бронежилета і до сну по 3-4 години на добу.

За цей місяць я скільки нового для себе відкрив.

— Дівчата на кухні допомагають, готують. Дуже багато волонтерів допомагають. Путін не очікував, що наш український народ може так об’єднатися за одну добу.

Командир Іллі, колишній кадровий військовий, розповідає, що 90% складу бригади прості добровольці без жодного військового досвіду.

Ми маємо перемогти — запевняє Ілля.

Наші дівчата такі ж сміливі як і хлопці. Багато з них теж приєдналися до ЗСУ. Раніше ми розповідали історію Маргарити Рівчаченко, яка обороняє Київ.