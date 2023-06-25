Бесплатная черешня для всех желающих, но есть условие! Поразительная щедрость фермера из Закарпатья

В Закарпатье собирают черешню. Урожай продают на рынках и супермаркетах и везут витаминную ягоду по всей Украине. Фермер Николай Петрунь открыл свой черешневый сад в селе Часловцы для всех желающих. Здесь черешни трех сортов — большие, вкусные, сочные. Жители Закарпатья рвут черешню не только себе, но и военным.

В Закарпатье в этом году щедрый урожай черешни — деревья уродили обильно, ветви с плодами тянутся к земле. Фермер Николай Петрунь выращивает три сорта черешен. Свой сад в селе Часловцы открыл всем желающим. Людей пришло много — есть ягод можно сколько влезет, заплатить нужно только за то, что берут домой.

За черешней приходят целыми семьями. Посетители уверяют, в саду ягоды самые вкусные, потому что свежие, потому что только из дерева. Долиняне собирают черешню не только для себя, но и военных. Жанна Таран хочет отправить витаминные плоды ребятам курсантам в Запорожье и Киевскую область.

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Чтобы они тоже отведали, потому что у них нет сейчас такой возможности. Они очень радуются и очень ждут. Мы отсылали им нашу клубнику, землянику, — рассказывает жительница Ужгорода Жанна Таран.

Черешня собранная собственноручно в саду стоит в пять раз дешевле, чем в магазине. Килограмм — от 40 до 60 гривен, в зависимости от сорта. Этому саду 8 лет. В начале июля здесь созреют абрикосы, затем персики и сливы. Их тоже можно будет собирать самостоятельно.

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