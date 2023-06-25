Бородатая котомамуля: актер Алексей Суровцев открыл ветбольницу для тяжелобольных животных

Полномасштабное вторжение россиян навсегда изменило жизнь многих из нас. Кто-то ушел с оружием в руках на фронт, другой — выехал за границу. Но силу между тылом и окопом сохраняют волонтеры, которые всячески помогают и одному, и другому.

Если бы не полномасштабная война, он бы никогда не приступил к спасению животных, и сегодня уже не представляет своей жизни без этого — это слова украинского актера и зоозащитника Алексея Суровцева.

В марте 2022 года под обстрелами он эвакуировал покинутых домашних любимцев из Ирпеня, а впоследствии открыл и собственный приют. Сейчас актер открыл ветеринарную клинику, чтобы можно было помочь еще большему количеству животных, пострадавших от войны.

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В первую очередь ветеринары клиники принялись спасать истощенных кошек, которых вывезли из подтопленной Херсонской области.

За время Великой войны Алексей спас почти 800 домашних животных.

Свой приют он называет пятизвездочным “котелем”, то есть отелем для кошек.

Известно, что в клинике планируется лечить тяжелобольных животных: без конечностей, глаз или с другими проблемами. Алексей отмечает, что может брать только тяжелых пациентов, чье лечение будет стоить десятки тысяч гривен.

— У меня есть финансовая подушка, которую собирал до начала полномасштабной войны на собственный дом. Теперь этот дом — в котеле, — говорит актер и зоозащитник.

Он также отмечает, что после лечения такие животные могут найти новые семьи.

О том, как Алексей Суровцев вывозил брошенных животных из Ирпеня и Бучи, можешь прочесть в нашем другом материале.

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