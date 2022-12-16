Их бросили умирать… Спасенные волонтерами животные восстанавливаются после пережитого

Во время войны страдают не только люди, но и животные. Убегая от российских ракет и снарядов, жители покидают свои дома и любимцев.

И это касается не только собак и кошек, но и экзотических животных – тигров, львов, медведей. Люди держали их в своих частных вольерах, там их и оставляли при эвакуации.

Хищники месяцами сидят под обстрелами и голодны. Иногда им везет, на животных попадают волонтеры и спасают их. Посчастливилось встретить освободителей и тигрюли с Харьковской области.

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Сейчас она бегает, играет, а несколько недель назад едва двигалась. Владелец приюта Наталья стала для маленькой тигрицы настоящей мамой.

В небольшом приюте Натали живут не только львы и тигры, но и рыси, медведи, дикие лисы и даже енотовидные собаки. Все они из зоны боевых действий.

Животных покинули и даже никому не сообщили об этом. Некоторых мы, к сожалению, не успеваем спасти, — говорит Наталья.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как волонтеры эвакуируют животных из Бахмута.