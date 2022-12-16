Їх кинули помирати… Врятовані волонтерами тварини відновлюються після пережитого

Під час війни потерпають не лише люди, але й тварини. Тікаючи від російських ракет і снарядів, мешканці покидають свої будинки й улюбленців.

І це стосується не лише собак та котів, але й екзотичних тварин — тигрів, левів, ведмедів. Люди тримали їх у своїх приватних вольєрах, там їх і лишали при евакуації.

Хижаки місяцями сидять під обстрілами й голодні. Іноді їм щастить, на тварин потрапляють волонтери та рятують їх.

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Пощастило натрапити на визволителів і тигрюлі з Харківщини.

Зараз вона бігає, бавиться, а кілька тижнів тому ледве рухалася. Власниця притулку пані Наталя стала для маленької тигриці справжньою мамою.

У невеличкому притулку Наталі живуть не лише леви й тигри, а й рисі, ведмеді, дикі лисиці та навіть єнотоподібні собаки. Усі вони із зони бойових дій.

Тварин покинули й навіть нікому не повідомили про це. Деяких ми, на жаль, не встигаємо врятувати, — каже пані Наталя.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як волонтери евакуюють тварин із Бахмута.