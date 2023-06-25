Бородата котомамуля: актор Олексій Суровцев відкрив ветлікарню для важкохворих тварин

Повномасштабне вторгнення росіян назавжди змінило життя багатьох із нас. Хтось пішов зі зброєю в руках на фронт, інший — виїхав за кордон. Та силу між тилом та окопом зберігають волонтери, які всіляко допомагають й один, й іншим.

Якби не повномасштабна війна, він би ніколи не взявся б за порятунок тварин, та сьогодні вже не уявляє свого життя без цього — це слова українського актора та зоозахисника Олексія Суровцева.

У березні 2022 під обстрілами він евакуйовував покинутих домашніх улюбленців з Ірпеня, а згодом відкрив й власний притулок. Нині ж актор відкрив ветеринарну клініку, аби можна було допомогти ще більшій кількості тварин, які постраждали від війни.

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Насамперед ветеринари клініки взялися рятувати виснажених котів, яких вивезли з підтопленої Херсонщини.

За час великої війни Олексій врятував майже 800 домашніх тварин.

Свій притулок називає п’ятизірковим “котелем”, тобто — готелем для котів.

Відомо, що у клініці планується лікувати важкохворих тварин: без кінцівок, очей чи з іншими проблемами. Олексій наголошує, що може брати лише найтяжчих пацієнтів, чиє лікування буде коштувати десятки тисяч гривень.

— Я маю фінансову подушку, яку збирав до початку повномасштабної війни на власний будинок. Тож тепер цей будинок — у котелі, — каже актор та зоозахисник.

Він також наголошує, що після лікування такі тварини можуть знайти нові сім’ї.

Про те, як Олексій Суровцев вивозив покинутих тварин з Ірпеня та Бучі, можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.

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