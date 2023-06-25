Бородата котомамуля: актор Олексій Суровцев відкрив ветлікарню для важкохворих тварин

Повномасштабне вторгнення росіян назавжди змінило життя багатьох із нас. Хтось пішов зі зброєю в руках на фронт, інший — виїхав за кордон. Та силу між тилом та окопом зберігають волонтери, які всіляко допомагають й один, й іншим.
Якби не повномасштабна війна, він би ніколи не взявся б за порятунок тварин, та сьогодні вже не уявляє свого життя без цього — це слова українського актора та зоозахисника Олексія Суровцева.
У березні 2022 під обстрілами він евакуйовував покинутих домашніх улюбленців з Ірпеня, а згодом відкрив й власний притулок. Нині ж актор відкрив ветеринарну клініку, аби можна було допомогти ще більшій кількості тварин, які постраждали від війни.
Насамперед ветеринари клініки взялися рятувати виснажених котів, яких вивезли з підтопленої Херсонщини.
За час великої війни Олексій врятував майже 800 домашніх тварин.
За час великої війни Олексій врятував майже 800 домашніх тварин.
Свій притулок називає п’ятизірковим “котелем”, тобто — готелем для котів.
Відомо, що у клініці планується лікувати важкохворих тварин: без кінцівок, очей чи з іншими проблемами. Олексій наголошує, що може брати лише найтяжчих пацієнтів, чиє лікування буде коштувати десятки тисяч гривень.
— Я маю фінансову подушку, яку збирав до початку повномасштабної війни на власний будинок. Тож тепер цей будинок — у котелі, — каже актор та зоозахисник.
Він також наголошує, що після лікування такі тварини можуть знайти нові сім’ї.
Він також наголошує, що після лікування такі тварини можуть знайти нові сім’ї.
Про те, як Олексій Суровцев вивозив покинутих тварин з Ірпеня та Бучі, можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.
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