Продает голубику и волонтерит. История ветерана АТО, нашедшего себя в фермерстве

На Волыни ветеран АТО выращивает голубику. Дело стало для мужчины не только источником заработка, а и способом отвлечься от проблем и тяжелых мыслей.

Мужчина участвовал в боевых действиях еще в 2014 году, но из-за тяжелых ранений вернулся в мирную жизнь. И решил попробовать себя в садоводстве.

Виктор на войну попал во время первой волны мобилизации. Наши восточные рубежи защищал три месяца, пока не получил тяжелые ранения. Впоследствии — инвалидность и непригодность к военной службе. По возвращении домой Виктора было не узнать, рассказывает его мама.

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Что делать дальше и как кормить семью Виктору пришлось изрядно поразмыслить. Наконец решил заниматься садоводством. С землей помогли родители.

Мужчину заинтересовала голубика, массово выращивать которую на Волыни тогда только начинали. Сначала посадил несколько кустов возле дома, а когда урожай понравился — засадил саженцами всю плантацию.

Ягода, говорит мужчина, не слишком капризная, но любит кислую почву, умеренно воды и не дружит с зельем. В саду работает вся семья.

Сейчас в сезон сбора урожая работают утром и до позднего вечера. Но, несмотря на тяжелый труд, Виктор уверен, что только здесь может отвлечься от тяжелых мыслей и действительно отдохнуть.

Я этим живу просто, я сюда приезжаю, даже если у меня есть какие-нибудь проблемы. Даже когда в 2022 году нас трясло — нападет-ненападет — я здесь обрезкой занимался, и оно немного мысли сбивало, — рассказывает фермер.

Часть вырученных средств с продажи ягод Виктор отдает волонтерам, закупающим нашим защитникам все необходимое. Потому что и сам не понаслышке знает, какой ценой они борются за нашу победу.

Напомним, ранее мы рассказывали удивительную историю о поразительной щедрости фермера из Закарпатья.

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