Украинцы в оккупации — не одиноки! Как работает движение сопротивления Жовта стрічка и как присоединиться

Силы сопротивления на оккупированных территориях Украины — символ будущей победы, неповиновения врагу, мощи и независимости.

Известным среди них есть движение сопротивления Жовта стрічка. Оно каждый день напоминает оккупантам, что ВСУ рядом. Читай в нашем материале подробно об этом.

Движение сопротивления Жовта стрічка: история основания и деятельность

Движение появилось 27 апреля 2022 года и сразу запомнилось украинцам и российским оккупантам информационным сопротивлением. Пока идет война, а ряд территорий Украины остаются под оккупацией россиян, о движении Жовта стрічка известно достаточно мало.

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Основной задачей участники движения называют информационное сопротивление оккупантам. Они развешивают патриотические плакаты, желтые ленты на оккупированных территориях.

Также участники движения собирают информацию о перемещении вражеской техники, расположении, деятельности коллаборантов.

Началось движение из Херсона, первоначально его задачей была организация мирных митингов. На митинге родилась идея, название и визуал движения.

Когда россияне начали разгонять оружием митинги, движение перешло в подполье, а позже разошлось оккупированными территориями.

Плакаты сопротивления замечают в Мариуполе, Донецке, Луганске, Крыму, Геническе, Скадовске и других оккупированных городах.

Такие листовки, ленты преследуют цель показать украинцам в оккупации, что они не одни, а Украина с ними, они не забыты. А также украинцам с подконтрольных территорий, как другие ждут деоккупацию.

Благодаря участникам движения сопротивления Жовта стрічка мы читаем в новостях о “хлопках” на оккупированных территориях, ликвидации вражеской техники, гауляйтеров и другом. Больше о своей деятельности Жовта стрічка не рассказывает.

Желающие присоединиться к движению сопротивления подают заявление через бот в Telegram. Далее они получают инструкции от координаторов по безопасности, действиям, поведению и так далее. Движение заботится об анонимности участников и не собирает личные данные.

Бот насчитывает более 10 тыс. участников. На самом деле, их может быть еще больше. Жовта стрічка — постоянное напоминание оккупантам, что они находятся на чужой земле.

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