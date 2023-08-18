Українці в окупації — не самотні! Як працює рух опору Жовта стрічка і як долучитися

Сили спротиву на окупованих територіях України — символ майбутньої перемоги, непокори ворогу, міці та незалежності.

Відомим серед них є рух опору Жовта стрічка. Він щодня нагадує окупантам, що ЗСУ поруч. Читай у нашому матеріалі детально про це.

Рух опору Жовта стрічка: історія заснування та діяльність

Рух з’явився 27 квітня 2022 року та відразу запам’ятався українцям та російським окупантам інформаційним спротивом. Доки триває війна, а низка територій України залишаються під окупацією росіян, про рух Жовта стрічка відомо досить мало.

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Основним завданням учасники руху називають інформаційний опір окупантам. Вони розвішують патріотичні плакати, жовті стрічки на окупованих територіях.

Також учасники руху збирають інформацію про переміщення ворожої техніки, розташування, діяльність колаборантів.

Почався рух із Херсону, спочатку його завданням була організація мирних мітингів. На мітингу народилася ідея, назва та візуал руху. Коли росіяни почали розганяти зброєю мітинги, рух перейшов у підпілля, а пізніше розійшовся окупованими територіями.

Плакати опору помічають у Маріуполі, Донецьку, Луганську, Криму, Генічеську, Скадовську та інших окупованих містах.

Такі листівки, стрічки мають на меті показати українцям в окупації, що вони не самі, а Україна з ними, вони не забуті. А також українцям з підконтрольних територій, як інші чекають на деокупацію.

Завдяки учасникам руху опору Жовта стрічка ми читаємо в новинах про “бавовну” на окупованих територіях, ліквідацію ворожої техніки, гауляйтерів тощо. Більше про свою діяльність Жовта стрічка не розповідає.

Охочі приєднатися до руху опору подають заяву через бота у Telegram. Далі вони отримують інструкції від координаторів щодо безпеки, дій, поведінки тощо. Рух дбає про анонімність учасників та не збирає особисті дані.

Бот налічує понад 10 тис. учасників. Насправді їх може бути ще більше. Жовта стрічка — постійне нагадування окупантам, що вони на чужій землі.

Раніше ми розповідали, як Мукачево та його жителі допомагають захисникам.

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