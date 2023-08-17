Україна

Останню пенсію свою віддала б! Як Мукачево та його жителі допомагають захисникам

Світлана Ковбиця 17 Серпня 2023, 16:00

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Мукачівська громада

Останню пенсію свою віддала б! Як Мукачево та його жителі допомагають захисникам
0:03:28
Обстріл Сміли на Черкащині 15 серпня 2023: наслідки атаки
12 тис. жителів залишилися без води. Як Сміла оговтується після російської атаки
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 17 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:46
Хліб війни
Фото, що допомагають дітям та військовим. Виставка Хліб війни: про що вона та яку мету має
0:02:37
Ракетний удар по Луцьку 15 серпня: наслідки та розповідь місцевих
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