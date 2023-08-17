Останню пенсію свою віддала б! Як Мукачево та його жителі допомагають захисникам

Невелике закарпатське місто Мукачево з початку повномасштабної війни переказало зі свого бюджету на потреби армії майже мільярд гривень. Мукачівська влада робить це добровільно та одностайно. І переконує: допомагатиме Силам оборони, поки буде потреба.

Місто перевиконує бюджет, тому навіть віддаючи стільки на армію, має гроші на потреби громади.

Гроші отримують не лише ЗСУ, а й прикордонники, рятувальники, Нацгвардія і тероборона. Місто також придбало для армії джипи, автобуси, навіть вантажівки. А ще дрони й бронежилети. Нині забезпечує захисників тепловізорами. І дбає про відновлення поранених, створює спеціалізований реабілітаційний центр.

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Турбуються й про родини загиблих. Кожна дитина, яка втратила на війні батька чи маму, щорічно отримує від міста 200 тисяч гривень.

У Мукачеві кілька волонтерських організацій. Завдяки підтримці міста тепер вони дбають про окремих бійців, а не про батальйони.

Також маленьке Мукачево прихистило в себе десятки тисяч переселенців. А ще українцям, які виїхали з небезпечних територій, тут надають якісну медичну допомогу. Люди, які знайшли тут прихисток, зізнаються — у Мукачеві почуваються як удома.

Жителі громади підтримують рішення влади фінансово підтримувати армію, бо й самі допомагають героям.

Останні копійки, які маємо, навіть ту останню пенсію я б віддала. Лише б припинилася у нас війна і хлопці повернулися додому в сім’ї, — каже жителька Мукачева Любов Дорош.

Мукачево обіцяє фінансово підтримувати захисників аж до перемоги, постійно відстежуючи їхні потреби. Наступного року планують відкрити ветеранський хаб, який допомагатиме армійцям інтегруватись у цивільне життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як жителі Харківщини чекали на евакуацію.

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