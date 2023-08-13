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Самотужки зібрали гроші на півсотні авто! На допомогу військовим приходять запорізькі волонтери

Андрій Почтєв 13 Серпня 2023, 07:00

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Запорізькі волонтери

Самотужки зібрали гроші на півсотні авто! На допомогу військовим приходять запорізькі волонтери
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