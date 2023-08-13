Самотужки зібрали гроші на півсотні авто! На допомогу військовим приходять запорізькі волонтери

Нині їм дедалі складніше збирати благодійні внески на потребу війська, бо люди стали менше донатити. Це стверджують запорізькі волонтери, які опікуються придбанням за кордоном, доправкою та ремонтом автівок для підрозділів ЗСУ та Нацгвардії.

Від початку великої війни небайдужі спромоглися надати нашим армійцям близько півсотні машин. Чергову велику партію презентували напередодні.

На розпеченому майданчику в середмісті Запоріжжя шикуються автівки на єврономерах та із жовто-блакитними хрестами на бортах. Вони здолали понад 2 000 км з Німеччини.

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Очільник благодійного фонду каже, що ці 12 уживаних автівок, а також дві “швидких” придбано та надано благодійниками для різних підрозділів ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Цій данській “швидкій”, каже волонтер, 16 років. Стан, запевняє, задовільний, та ось комплектуючі ще треба буде придбати. “Швидку” одразу передають 15-й бригаді Нацгвардії Кара Даг.

На придбання 12 позашляховиків і бусів донатили запоріжці. За кілька місяців зібрали пристойну суму. Ці волонтери вже передали війську загалом більше півсотні машин.

Зізнаються, нині складніше збирати донати, бо для багатьох війна стала чимось другорядним. А так не має бути.

У наших силах робити так, щоб хлопцям було там комфортніше і ефективніше воювати. Я дуже прошу — не кидайте їх. Бо поки вони там, ви можете тут жити, — розповідає волонтерка Віолетта Бородіна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як волонтерки змогли зібрати суму 15 млн грн для бригади Азов.

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