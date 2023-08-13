В одиночку собрали деньги на полсотни машин! На помощь военным приходят запорожские волонтеры

Сейчас им все сложнее собирать благотворительные взносы на нужды войска, потому что люди стали меньше донатить.

Это утверждают запорожские волонтеры, которые занимаются приобретением за границей, доправкой и ремонтом автомобилей для подразделений ВСУ и Нацгвардии.

С начала полномасштабной войны неравнодушные смогли предоставить нашим армейцам около полусотни машин. Очередную большую партию представили на днях.

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На раскаленной площадке в центре Запорожья строятся автомобили на еврономерах и с желто-голубыми крестами на бортах. Они преодолели более 2 000 км из Германии.

Глава благотворительного фонда говорит, что эти 12 подержанных автомобилей и две “скорых” приобретены и предоставлены благотворителями для разных подразделений ВСУ на Запорожском направлении.

Этой датской “скорой”, говорит волонтер, 16 лет. Состояние, уверяет, удовлетворительное, но вот комплектующие еще надо будет приобрести. “Скорую” сразу передают 15-й бригаде Нацгвардии Кара Даг.

На покупку 12 внедорожников и бусов донатили запорожцы. За несколько месяцев собрали приличную сумму. Эти волонтеры уже передали войску в общей сложности более полусотни машин.

Признаются — сейчас сложнее собирать донаты, потому что для многих война стала чем-то второстепенным. А так не должно быть.

В наших силах делать так, чтобы ребятам там было комфортнее и эффективнее воевать. Я очень прошу — не бросайте их. Потому что пока они там, вы можете здесь жить, — рассказывает волонтер Виолетта Бородина.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как волонтеры смогли собрать сумму 15 млн грн для бригады Азов.

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