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Андрей Почтев 13 августа 2023, 07:00

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Запорізькі волонтери

В одиночку собрали деньги на полсотни машин! На помощь военным приходят запорожские волонтеры
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