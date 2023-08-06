Хотели пять, а вышло уже 15 млн! Как волонтеры смогли собрать такую сумму для бригады Азов

Собрать 50 тыс. грн на армию может каждый. Так решили две девушки из Киева — Дарья Червона и Алиса Меженская. И объявили сбор под названием Тыловики Азова. Волонтеры отважились открыть пятимиллионный сбор на дроны для одноименной бригады Нацгвардии.

Сумма казалась огромной. Чтобы ее осилить, девушки предложили своим друзьям и всем неравнодушным открывать свои сборы на меньшую сумму — 50 тыс. грн.

Если бы 100 человек такую сумму собрали — задача максимум, то есть 5 млн, была б выполнена. Впрочем, все пошло не по плану. Точнее, по гораздо лучшему плану.

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Дарья снова заваривает кофе, потому что почти не спит. На днях она объявила сбор на дроны. Среди ее сообщений сотни непрочитанных. Это все люди, которые интересуются сбором.

На следующий день после возвращения Редиса мы поняли, что нужно срочно усиливать Азов и получили запрос на дроны, — говорит волонтер Дария.

Все сборы идут сейчас медленно, поэтому девушка придумала уникальный способ сбора средств. На 5 млн. гривен можно было бы закупить 100 БПЛА. Дарья написала в социальных сетях друзьям, чтобы они открыли собственные сборы.

Казалось, такую сумму можно собирать месяцами, но произошло это, чего девушки не предусмотрели — сотня неравнодушных согласилась уже в первые часы. Всю ночь девочки отвечали на сообщения, сумма росла в геометрической прогрессии.

Некоторые из участников объявляли сборы впервые в жизни. Говорят, понимают, какая это большая работа, и гордятся людьми, которые собирают такие суммы. К сбору присоединились известные блогеры, кому-то удалось собрать не 50, а 100, 200 или 500 тыс. грн.

Люди любят донатить своим друзьям. Им не нужно проверять, честный ли сбор. Они это видят, — рассказывает Дарья.

Чтобы все средства пошли на цель, всех благотворителей мониторит организация Azov One. Это официальный фонд бригады. Его директор говорит, что сбор имеет огромное психологическое значение для военных, они понимают, что о них не забывают.

У человека может быть отчаяние, что он остался один. А ты говоришь: “Нет, я о тебе забочусь”, — объясняет Мария Романова.

В боях в Мариуполе Азов потерял всю свою технику. Илья Самойленко, один из защитников Азовстали, благодарен всем, кто присоединился ко сбору. Сообщество волонтеров собрало вместо 5 млн гривен — 15 млн. Двигаются к 25 млн. Завершить сбор планируют 25 августа.

Раньше мы рассказывали, как семья волонтеров из Рубежного потеряла все, но продолжает помогать.

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