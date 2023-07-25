Легенда за донат! Как приобрести часть фюзеляжа самолета Мрия и помочь ВСУ — подробно

Разрушенная россиянами Мрия зарабатывает на машины скорой помощи для ВСУ. Такой проект запустил благотворительный фонд Smart Medical Aid и волонтеры организации У нас всегда будет Мрия.

Хотят собрать 5,5 млн гривен на помощь нашим защитникам. Как именно будет происходить розыгрыш частей фюзеляжа — читай в материале.

Розыгрыш части фюзеляжа самолета Мрия — как выиграть и помочь ВСУ

Киевская область, Гостомель. Именно здесь в первые дни вторжения россиян был уничтожен крупнейший и мощнейший самолет в мире — АН-225 Мрия. С 5 февраля он стоял в ангаре, самолет готовили к отправке в Германию.

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Экипаж до последнего ждал команды на вылет, но этого не произошло. Мрия до сих пор на аэродроме. Правда, сожжена и окружена уничтоженной российской техникой. Волонтер Ярослав Юцкевич рассказывает, как воспринял известие об уничтожении самолета:

Для меня это было очень больно. Небольшая семейная трагедия, — рассказывает мужчина.

Его отец работал на ГП Антонов, потому участвовал в разработке Мрии и Руслана. Ярослав вместе с друзьями-волонтерами принялся помогать украинской армии. К вопросу сбора средств подошли творчески.

Мы сделали сто постеров, у каждого есть уникальный номер. На каждом из них есть кусочек Мрии, — говорит совладелец галереи и волонтер Владислав Вакуленко.

При создании первого постера, говорят волонтеры, дрожали руки. Обломки также были собраны волонтерами на месте последней стоянки легендарного самолета. Кусочек отрезают от фюзеляжа, крепят на постер с напечатанной в разрезе Мрией.

Каждый постер был подписан заместителем главного конструктора завода Антонов. Таких постеров будет всего 100. Приобрести их невозможно, только выиграть.

Один из постеров в розыгрыше имеет подпись Залужного. Пять самых больших донатов получат пять постеров. Остальных пять счастливчиков выберет генератор случайных чисел. Таким образом, хотят собрать 5,5 млн грн.

Розыгрыш постеров с кусочком легендарной Мрии продлится до 6 августа. Присоединиться может любой. Для этого нужно прислать средства на сбор, который проводится через интернет-страницы волонтерской организации У нас всегда будет Мрия.

Раньше мы рассказывали, почему украинцы безумно донатят на ВСУ — объяснение психолога.

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